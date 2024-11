"ULAZIMO U BLAGU KATASTROFU" Obistinjuju se Vučićeve slutnje, evo šta je rekao o ratu u Ukrajini i Putinu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u posetu slovačkog predsednika Roberta Fica.

Nakon njihovog sastanka, predsednik Vučić prokomentarisao je i rat u Ukrajini, kao i vest o lansiranju interkontinentalne rakete:

- Pošto dobro poznajem predsednika Putina, rekao sam da može i on da se naljuti na mene... Ako mislite da ćete da gađate sve što poželite na teritoriji Ruske Federacije, uz logistiku zapadnih zemalja, uz oružje zapadno, a da to prođe bez odgovora i da Putin neće da upotrebi svaku vrstu oružja koja mu je potrebna, za koju on smatra da je potrebna, vi ili ga ne poznajete, ili niste normalni, treća opcija ne postoji. Ja ga poznajem, nemojte, ljudi, slušajte šta vam govorim. Nemojte da mislite da neko negde blefira, nažalost, niko ne blefira i, nažalost, mi ulazimo u blagu katastrofu. Niko ne želi da čuje nikoga, niko ne želi da čuje reč ''primirje'', bićemo predstavljeni kao ludaci i bolesnici, a biće pametni valjda svi oni koji bi da ratuju i drugi ginu umesto njih. Ja želim primirje i mir, iako sam čuo i od ljudi iz Moskve i Zelenski mi je u lice rekao da to ''nije dobra ideja''. Ako ljudi u svetu to ne razumeju, ja tu ne mogu da pomognem. Danas interkontinentalna raketa, sutra nešto drugo. Mi želimo da sačuvamo mir i stabilnost svoje zemlje - poručio je predsednik Vučić.