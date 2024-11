"TO NAGOVEŠTAVA POKRETANJE JEDNE NOVE ERE": Rodić - Razgovor Vučića i Trampa je veoma dobar znak

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sinoć na novoizabranim predsednikom SAD Donaldom Trampom. Koliki je značaj ovog razgovora dovoljno govori činjenica da je Vučić prvi zvaničnik regiona koji je to uradio, ali i da je među 10 svetskih lidera koji su razgovarali sa Trampom. Kako za "Novosti" kaže Filip Rodić, novinar, to nagoveštava pokretanje jedne nove ere.

- To je veoma važno i to je veoma dobar znak, jer to nagoveštava pokretanje jedne nove ere, odnosno nastavak onoga što su Srbija i SAD imale dok je Tramp bio u Beloj kući u prvom mandatu. Zanimljivo je to što su Srbi svuda većinom podržavali Trampa i bili na njegovoj strani, dok su se drugi, pre svega kosovski Albanci "kockali" sa Kamalom Haris i može se reći na neki način da su izgubili. Mislim da je Trampov karakter takav da će on upamtiti vrlo dobro i jedno i drugo i da to može biti početak jednog novog prijateljstva - kazao je Rodić.

Ističe i to da ne veruje da će u skorije vreme doći do promena spoljne politike SAD.

- Pre svega, potrebno je da se napravi čistka u Stejt departmentu, što se nadam da će Donald Tramp ovoga puta učiniti, pošto se prošli put pokazalo da mu je to bila velika greška - ističe Rodić za "Novosti".

Podsećamo, šef naše države sinoć je razgovarao sa svojim američkim kolegom, a kako je ocenio, razgovor je bio sadržajan i srdačan.