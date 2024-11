LUTOVAC UDARIO NA POGAČARA: Posvađali se oko toga ko će pre da zloupotrebi tragediju (VIDEO)

MEĐU opozicijom izbila je svađa - predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac udario je na Mirana Pogačara, navodeći kako Pogačar "previše daje sebi na značaju".

Foto: Printskrin

- Među tim besnim narodom bilo je dosta aktivista omladinaca, koji su takođe bili besni i učestvovali možda u tome. Ja ne znam da li je Miran Pogačar taj od koga treba opozicija da traži bilo kakvu licencu? Mislim da previše daje sebi na značaju. To je pod broj jedan. Pod broj dva, ceo njegov komentar je vrlo nepristojan i ja nemam pristojne formulacije da mu na adekvatan način odgovorim. Ali pamtim da je on izjednačavao Đinđića i Vučića i da ih je nazivao zajedno bandom. To meni govori mnogo o njemu i biću vrlo uzdržan kada komentarišem to što sada u trenutku kada je potrebno da imamo jedinstven zajednički nastup, on proziva opoziciju za bilo šta - rekao je Lutovac.