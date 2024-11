VUČIĆ OTKRIO NOVE DETALJA RAZGOVORA SA PUTINOM: On zna u kakvoj je situaciji moja zemlja, a meni je moja zemlja najvažnija

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić otkrio je večeras nove detalje razgovora sa ruskim predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Foto Predsedništvo Srbije

- Kao što sam i Putinu rekao istinu oko svega, jer mi smo, ja bih mogao da kažem i nadam se da se on neće naljutiti ako kažem, u neku ruku i prijatelji. On je meni čestitao i slavu i primao je od mene poklone i ikone ne proveravajući iako ide kontrola od svih. Ja sam njemu rekao istinu, nisam ga lagao. On zna u kakvoj je situaciji moja zemlja, a meni je moja zemlja najvažnija. Mogu da poštujem mnoge ljude, ali sam izabran da vodim i brinem o Srbiji. Nisam ga lagao, rekao sam mu: Moguće da bih došao da nemam ovih poseta, ali da znaš to bi bilo izuzetno, izuzetno teško za moju zemlju. I on zna to. On za razliku mnogih drugih u rusiji on odlično zna. Kao što razume i Medvedev i Lavrov - rekao je Vučić.