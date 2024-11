TO JE GORANOVO LJUDSKO POŠTENJE: Vučić - Govorili su da sam ga naterao na ostavku, ali moram da ih razočaram, on je pokazao odanost

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gosuje u emisiji „Ćirilica“ na TV Hepi i govori o najvažnijim temama.

Foto Tanjug/Marko Đoković

- Dogode se greške u sistemu, u Nemačkoj, to ne znači da je Angela Merkel ubica. Goran Vesić je... ja sam juče, danas, prekjuče mnogo puta sa njim razgovarao. Ljudi su rekli "Vučić ga je naterao da podnese ostavku", valjda su hteli da kažu da tako vodim računa o ljudima. Moram da ih razočaram - nisam, i nisam bio siguran razumevajući i to što misli većina u vladi da je takav gest neophodan, upravo znajući okruženje u kojem radimo, zato sam rekao poštovaću odluku i predsednika Vlade i Goranovo ljudsko poštenje da to učini, ali ga to nisam savetovao niti govorio da to učini. Jedino sam rekao da je on pokazao odgovornost, ne samo po ovom pitanju, on nema nikakve odgovornosti.

- Ova tri dana su bila veoma teška za svakoga od nas. Suočio sam se sa mnogo lošim osobinama kod ljudi, čak i oni koji su mi dragi. Kako je prošao jedan dan, i kako krene hajka na društvenim mrežama, organizovana i orkestrirana u regionalnim medijima i kada dođe teško vreme i kada ta hajka krene, ljudima strah neretko kalja obraz i u tom strahu su spremni na sve. Jedni da odagnaju opasnost od sebe, drugi da nađu krivca da ne izgube poziciju... To sam slušao od biznismena kojima je Vesić smetao jer nikad nisu bili zadovoljni njegovom nesvrsishodnošću prema njima.

BONUS VIDEO - RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja