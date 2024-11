VRATITE SE U EKONOMSKI I SOCIJALNI DIJALOG, ŠTRAJK VAS NE VODI NIGDE: Premijer Vučević poslao jasnu poruku prosvetarima

PREMIJER Srbije Miloš Vučević govorio je za Newsmax Balkans o situaciji u prosveti i podsetio da je za prosvetare predviđeno najveće povećanje plata u javnom sektoru.

Foto Tanjug/Nemanja Jovanović

On je istakao da se više puta sastajao sa predstavnicima sindikata prosvete te da nisu prihvatili korektan predlog Vlade Srbije.

-Prihvatili smo njihov argument da ne dolazi do razdvajanja u sistemu prosvete. Ponudili smo im jednokratnu pomoć od 15.000dinara do 9. januara, u onom trenutku kada je udar na džepove građana zbog praznika. Prihvatili smo i njihov predlog za razredne starešine, da dobiju još jedan posto na obračun. Osam posto je povećanje, a sad je sve to odbijemo. Ako se ide u štrajk, vi ste odbili ponudu. Njihova odluka da idu u štrajk je odbačena ponuda. Nema više tih pozicija. Sad ćemo ministar finansija i ja, u dogovoru sa predsednikom, da se ide povećanje u osam posto u javnom sektoru. Samo je za prosvetu bilo predviđeno 11 posto, a oni su rekli da je to uvreda. A kako ćete da izađete iz štrajka? Plata će vam biti kada dodate ovih 15.000, 97.000 dinara. Setite se kolike su plate bile pre dve, pet, 15 godina. Njih čeka kolektivni ugovor. Nema više para. Ugovor od prošle godine kaže da će Vlada i sindikati nastojati da rade da se dođe do cilja da početkom 2025. godine da plata u prosveti bude prosečna plata u Srbiji. Nije ništa obavezujuće, a urađeno je 90 posto stvari iz protokola. Posebno smo inkriminisali napade na prosvetare. Kada ja kažem da pričamo o dostojanstvu profesije, kako se đaci i roditelji odnose prema toj profesiji, ne može da se priča samo o platama, ne potcenjujući da se priča o tome. Imamo probleme da se na roditeljskim sastancima napadaju profesori da ne smeju da se pišu neopravdani, dolaze roditelji sa advokatima. Verujem u zajednički rad. Šta ćemo sa kulturom? I oni imaju očekivanja. Imali smo i zahtev poljoprivrednika. Sve su dobre ideje, samo nema neograničeno para. - rekao je premijer

Premijer je poslao i poruku prosvetarima.

-Moj predlog je da prihvate ovu ponudu Vlade, da se vrate u ekonomski i socijalni dijalog, štrajk ih ne vodi nigde. Ne znam šta će dobiti time, mogu da skandiraju, nose parole, ali šta će biti rezultat toga? Nema prostora za veće povećanje u ovom trenutku. Treba da budu odgovorni prema svojoj profesiji. - istakao je.

(Dnevnik)