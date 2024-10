PALE MASKE! Analitičar N1 otkriva: Proglas postaje politička stranka! (VIDEO)

SEĆATE se kako su se osnivači ProGlasa pred decembarske izbore 2023. predstavljali kao ljudi koje ne interesuje bavljenje politikom već da su se okupili kako bi "samo pozvali ljude da izađu na izbore"? E, prevarili su vas, a istina je izašla na videlo upravo na televiziji N1.

- ProGlas je najavio mrežu lokalnih organizacija i aktivista koji će izaći sa dokumentom sa predlozima za dan posle promene vlasti. Da li je to političko angažovanje ProGlasa - upitala je voditeljka N1 u jednoj emisiji, na šta je Đorđe Vlajić, novinar, odgovorio:

- Ne bi me čudilo, iz onoga što sam do sada zapazio u ponašanju ljudi koji predstavljaju ProGlas, moglo bi se primetiti da tu postoje neke političke ambicije! Ne bi me čudilo da iza ovoga stoji ozbiljna politička ambicija kao investicija za buduće delovanje.

Pogledajte priloženi snimak:

PALE MASKE! ANALITIČAR N1 OTKRIVA: PROGLAS POSTAJE POLITIČKA STRANKA!



Sećate se kako su se osnivači ProGlasa pred decembarske izbore 2023. predstavljali kao ljudi koje ne interesuje bavljenje politikom već da su se okupili kako bi "samo pozvali ljude da izađu na izbore"? E,… pic.twitter.com/ElwIDjgyMb — Detektor laži (@LaziDetektor) October 30, 2024