SRBIJA POSTALA POPRIŠTE HIBRIDNOG RATA: Vučić o BRIKSU i EU - Svima puna usta zaštite interesa, a rade za treću stranu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je "Jutra" na TV Prva danas u 10 časova.

On je istakao na početku gostovanja da nijedan sastanak prethodne nedelje nije bio lak.

- Ako mogu da kažem nešto lakše mi je bilo sa Ficom i Orbanom, a svi su bili važni sastanci za zemlju. Što su pametni evropski mediji, kažu za nas trojicu da smo složna trojka - rekao je predsednik.

O pitanju BRIKS ili EU, Vučić kaže da su prethodnih dana puštana lažna istraživanja nepostojećih analitičara.

- U tih 42 za BRIKS je 55 odsto koji su za stranku čiji sam član. SNS je uvek predstavljao Srbiju i sve različitosti u njoj. Moje direktno izjašnjavanje o bilo kojoj strani donosi jasnu prednost. Morao sam da kažem istinu o tom pitanju. Naša zemlja je postala poprište hibridnog rata svih spoljnih službi koje učestvuju u sukobu u Ukrajini, neki i na Bliskom istoku. Neki i na Pacifiku, i svi oni žele da imaju svaku teritoriju pod svojom kontrolom. - kazao je on.

Predsednik ističe da stalno slušamo međusobne optužbe dve strane koje su iste, i služe se istim metodama.

- Žele da imaju svaki narod i zemlju pod svojom kontrolu. I jednima i drugima su puna usta slobode i zaštite interesa, a oni rade za treću stranu. Za mene to postaje sve teže da to tolerištem i trpim. Najduže sam na vlasti, politički sam veteran, i u najtežim vremenima sam upravljao. Vi imate oštru podelu u Srbiji protiv koje sam ja, i izričito ću joj se protiviti. Sa jedne strane volimo Rusiju i mrzimo Zapad. Jeziva je bila kampanja protiv Nemačke, Ursule fon der Lajen, Analene Berbok. O Ursuli mislim sve najbolje, o Analeni baš i ne. Ali ne smete to da radite - naglasio je Vučić.