MUZIČARI PONOVO JAŠU: Brnabićeva ogolila licemerje opozicije i ekoloških aktivista (FOTO)

PREDSEDNICA skupštine Ana Brnabić odgovorila je pripadnicima opozicije.

- Opozicija i ekološki aktivisti: Nećemo rudnik litijuma, ako otvorimo jedan, otvoriće se 40!

Mi: Nema ni 10, ni 40, imamo litijum samo u dolini Jadra!

Opozicija i ekološki aktivisti: Šta će nam jedan rudnik, da imamo 60 pa da pričamo!!!!

Mislite da se šalim? Ne šalim se. Juče, generalni sekretar SSP Peđa Mitrović: „Da smo našli 60 rudnika litijuma i otvorili ih u Srbiji, pa i da razgovaramo o tome da je to razvojna šansa, ali kada nađete jedan rudnik koji treba da zapošljava do 3.000 ljudi i on vam za 40 godina donese 700 miliona evra, to je zaista karikatura”, kazao je Mitrović.

Ne znam šta je tužnije – to što im je 3.000 novih radnih mesta „karikatura” ili to što im je čitava politička filozofija u fazonu „dođi juče”...

A o više nego sramotnoj „ekonomskoj analizi” projekta „Jadar”, a koja izgleda baš kao Narodna banka Srbije nakon Dejana Šoškića, ću u par reči malo kasnije…. - istakla je Brnabićeva.

