"VELIKA I VAŽNA INVESTICIJA": Vučić na otvaranju novog pogona kompanije "Knjaz Miloš" u Aranđelovcu (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je u Aranđelovcu, na otvaranju novog proizvodnog pogona kompanije "Knjaz Miloš", da je država pomogla tu investiciju sa 4,67 miliona evra i da je otvoreno oko 100 novih radnih mesta.

Foto: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Obraćanje predsednika Vučića

- Mnogo hvala na onome što ste danas priredili. Ja takvu strast i ljubav prema svojoj kompaniji sam malo gde video. To jeste rezultat uspeha. Biće više zaposlenih nego što nam je potrebno, na našu inicijativu. Nije više samo broj zaposlenih važan, važno je koliki će izvoz da bude. Ljudi su ti koji čine kompaniju. Srećan sam što smo kao država mogli da pomognemo ovu investiciju, zato što je za nas važan Knjaz i važan Aranđelovac. Hvala, divni ljudi, koji ste izgradili ovu fabriku. Želim vam mnogo uspeha. Knjaz nije voda, Knjaz je ponos. Živela Srbija - poručio je predsednik.

Vučić je rekao da očekuje da će se idućeg leta krenuti u izgradnju auto-puta "Vožd Karađorđe".

- Sada završavamo lokacijske uslove, uskoro ćemo građevinske dozvole. Nadam se da tokom leta sledeće godine, ako sve završimo, možemo da krenemo u izgradnju auto-puta - rekao je.

On je dodao da će se krenuti sa izgradnjom deonice od Čibutkovice do Miloša Velikog, što je 46 kilometara do Aranđelovca, kao i 36,5 kilometara od Malog Požarevca.

- To je ukupno oko 82,5 kilometra - rekao je Vučić.

Obraćanje češkog ambasadora

Ambasador Češke Jan Bondi ističe da je sve ovo jedna porodica.

- Ova mineralna voda i drugi proizvodi nas povezuju. Uživajte u današnjem danu, i u budućnosti - kazao je.

Obraćanje vlasnika Matonija

Alesandro Paskale, vlasnik kompanije Matoni, ističe da danas slave najveću investiciju Knjaza Miloša decenijama unazad.

- Cela priča Knjaza Miloša je zaista neverovatna, mi ne smemo stati. Želeo bih da se zahvalim Republici Srbiji na podršci. Hvala i našim zaposlenima. Iznad svega, hvala srpskom narodu. Od prvog dana dolaska osećao sam se dobro došlim - rekao je Paskale.

Obraćanje generalnog direktora Knjaza

Marko Stanković, generalni direktor kompanije "Knjaz Miloš", obratio se prisutnima.

- Mi smo na ovo čekali više od 25 godina. Eho naše tradicije počinje 1811. godine, kada su otkriveni naši izvori. Danas stavaljamo Knjaz na mapu najvećih fabrika za proizvodnju bezalkoholnih pića u Evropi. Knjaz je posvećenost, vredan rad i lokalna pamet. Zaokružujući jednu epohu, mi danas dublje puštamo naše korene. Veliku zahvalnost Republici Srbiji i Ministarstvu privrede. Svima vama obećavamo da će Knjaz Miloš nastaviti da ostavlja pečat na tržištu - rekao je Stanković.

Obilazak pogona

Predsednik je obišao novi pogon.

- Ovo je posle 1997. prva velika modernizacija Knjaza Miloša, velika investicija, značajna i za Aranđelovac, novih 100 radnih mesta. Gotovo da imamo punu zaposlenost u zemlji. Akvaviva sport nam je deveta najprodavanija voda u Evropi - kaže predsednik i dodaje da je u ovome zemlja pomogla sa 4,67 miliona evra.

- Država je pomogla i time se ponosim, jer time čuvamo dobar deo pametnih ljudi koji će ostati u Srbiju. Kod nas se uvek sve svede kako da preživimo lepše jedan ili dva dana, ali ćemo morati ozbiljan razgovor da povedemo što se tiče budućnosti. U obrazovanje ćemo morati da ulažemo neuporedivo više, moraćemo ozbiljan dijalog po tom pitanju da povedemo - rekao je Vučić.

On je rekao da naše školovanje mora da spremi ljude za moderno vreme, jer su se stvari dosta promenile u odnosu na pre 30 godina.

Predsedniku su pokazali i proizvodnu liniju koja puni 16 limenki u sekundi.

- Ja sam zamišljao da imaju radnici koji stave tu etiketu, pa lepe - kazao je.

Vučić je pogledao čitav asortiman proizvoda, ističući da mnoga pića, kao i vode, pije i on lično.

Pokazujući piće na kojem je lik košarkaša Nikole Jokića on je rekao:"Ovo moram da probam, Nikola je apsolutni kralj".

Vučić je rekao da će premijer Češke Petr Fijala uskoro doći u Srbiju, kao i da očekuje da će privredna saradnja između dve zemlje jačati.

- Za mene je ovo velika i važna investicija, posebno imajući u vidu brend Knjaz Miloš. Očekujemo značajno češko učešće u našim projektima - naveo je predsednik.

Vrednost investicije je 28,5 miliona evra, a pogon će se prostirati na površini od 6.310 metara kvadratnih. Biće otvoreno i 100 novih radnih mesta.