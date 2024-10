RUDARSKO-GEOLOŠKA STRUKA RASKRINKALA LAŽI OPOZICIJE: Evo šta kažu naučnici koji su najpozvaniji da pričaju o rudarstvu (VIDEO)

TEMA broj jedan za opoziciju je rudarstvo i sumanuti pokušaji da se u Srbiji zabrani istraživanje određenih mineralnih sirovina, a u cilju čega angažuju svoje ''stručnjake'' poput ginekologa koji se u rudarsko-geološke teme razumeju taman toliko koliko Ćuta u borbu protiv nasilja.

Foto: Printskrin

Međutim, kada se opozicija suoči sa rečju struke, ali one istinske čiji predstavnici su godinama priznati i poznati stručnjaci u svom domenu delovanja, onda laža lažnih ekologa sustiže paralažu, a njihove teorije zavera bivaju raskrinkane do srži.

- Rudarski projekat zbog čega je nažalost došlo u Skupštini srećom nije menjan zakon po tom pitanju, a možemo se osvrnuti ako treba. Znači rudarski projekat, to vam svaki kolega može reći ništa nije ''vau''. Znači koristi se metoda koja se koristi svuda u svetu, ništa spektakularno, ništa epohalno. Mi pominjemo neke, ne volim taj izraz ''banana država'' mi pominjemo da smo mi usvojili taj zakon da zabran aistraživanja eksploatacije mi bi bili gori nego kad bi bilo koja banana... Vi nemate ni jednu državu u svetu u kojoj je rudarstvo zabranjeno. Zabranjeno je istraživanje nečeg. A kad pogledate argumenti, argumenti su svi u stvari vezani za preradu, vi preradom pravdate da ne treba istraživati i upravo zato jer ako mi i ovaj izvadimo tu rudu, onda neko to mora da preradi, bolje da ne radimo to- odnosno bolje da se ne vozite avionom, avion može da padne...- između ostalog je rekao dekan Rudarsko-geološkog fakulteta Aleksandar Cvjetić i do srži raskrinkao neznanje opozicije.