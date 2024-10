OBRAĆANJE VUČIĆA I FERNANDEZA: Potpisaćemo sa SAD značajan energetski ugovor sledeće srede (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić najavio je posle sastanka sa podsekretarom SAD za ekonomski rast, energetiku i životnu sredinu Hozeom Fernandezom, da ćemo u sredu, sledeće nedelje, potpisati značajan energetski ugovor.

Obraćanje Vučića

Predsednik se zahvalio američkom podsekretaru na poseti.

- Imali smo dobar i dug i sadržajan razgovor. Naša trgovinska razmena značajno napreduje. Ona je višestruko uvećana u odnosu na period pre samo nekoliko godina i očekujemo da ove godine bude najveća u istoriji i pređe 1,4 milijarde dolara, a prema našoj računici u prvih osam meseci ona je iznosila gotovo 900 miliona evra. Želim da kažem da smo razgovarali o brojnim važnim projektima. Već sledeće nedelje ćemo potpisati izuzetno važan energetski ugovor. Ispunjavanje tog energetskog ugovora će u budućnosti značiti mnogo za našu zemlju i osigurati nam ono što je važno i ono zbog čega ćemo moći da, bukvalno, nekoliko godina imamo električnu energiju, a što nije lako u savremenom svetu. U sredu će biti potpisivanje tog ugovora. Razgovarali smo i o uvođenju 5G mreže, o tome kako i na koji način da svi naši podaci budu zaštićeni, da građani budu sigurni, a da istovremeno obezbedimo tehnološki napredak kakav postoji u najrazvijenijim zemljama sveta. Govorili smo i o korišćenju mineralnih sirovina, litijumu. Rekao sam da ćemo konačnu odluku doneti kada budemo sagledali sve studije i da verujemo da je moguće da i uz američku pomoć i podršku obezbedimo najviše zaštitu životne sredine, potpuno zaštitu ljudi i da vidimo kao veliku priliku postojanje mineralnih sirovina na teritoriji Srbije za dalji ekonomski uspon i razvoj naše zemlje - kazao je Vučić i dodao da veruje da u mnogo oblasti možemo ostvariti uspešnu saradnju.

- Dve ključne reči su nauka i činjenice i to je ono što je najvažnije. Mi ove godine očekujemo stopu rasta veći od 4 posto. Važno je da idemo stepenik po stepenik napred. Moramo da radimo više i napornije, kako bismo svoju poziciju popravili - naveo je predsednik.

- Najmanje pet puta je stopa rasta u Srbiji veća nego u EU. Investicioni rejting je naša slika, kao pasoš. Ti ljudi onda znaju nešto više o toj zemlji, znaju da ima sigurne finansije. To su velik stvari za našu zemlju, za dolazak investitora. Vođenje države je mnogo komplikovano. Jedan od projekata bi trebalo da nam donese hiljade megavata. Za nas je ovo jedan veliki podstrek. Ja stvarno mislim da je celoj Evropi mir potreban, ja sam nervozan da li ćemo mi u miru uspeti da završimo sve svoje obaveze do decembra 2026. Zato je ova vrsta saradnje od izuzetnog značaja za sve nas - rekao je predsednik Vučić.

Obraćanje Fernandeza

Podsekretar Fernandez izjavio je da je Srbija konstruktivan partner SAD, kao i ključni partner po brojnim važnim pitanjima u regionu.

- Mi zaista cenimo izuzetnu saradnju koju imamo. Došao sam u dobrom trenutku, neposredno pošto je Srbija dobila investicioni rejting. Drago nam je da sarađujemo sa Srbijom, koja je konstruktivni partner - rekao je Fernandez.

O investicionom rejtingu

- Zemlje širom sveta ulažu dosta kako bi dobili to. Dobićete više kapitala, to utiče da se smanjuju kamatne stope, zato što se rizik smanjuje. Kroz zalaganja ove Vlade, to je stvorilo veće poverenje - istakao je posekretar.

Sastanak u zgradi Generalnog sekretarijata

Sastanak je počeo oko 11 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Sastanku prisustvuju ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović, ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil, kao i generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić.

Posle sastanka predviđene su izjave za medije.

Srbija i SAD su u septembru ove godine u Vašingtonu potpisale Sporazum o strateškom partnerstvu u oblasti energetike.

Dokument, koji su potpisali ministar spoljnih poslova Marko Đurić i američki podsekretar Fernandez omogućiće nove investicije u oblasti energetike, čiji je cilj jačanje energetske sigurnosti i održive tranzicije ka čistim izvorima energije.

Fernandez je tom prilikom izjavio da će potpisivanje sporazuma srpsko-američku saradnju podići na viši nivo.