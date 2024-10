DANIJELA NESTOROVIĆ UHVAĆENA U LAŽI, BRNABIĆEVA JE RASKRINKALA: Lažete narod i vređate naučnike!

OPOZICIONA poslanica Danijela Nestorović danas je u skupštini na besraman način uvredila mnoge srpske naučnike, koji nisu protiv iskopavanja jadarita, nazvavši ih korumpiranim i nesavesnim.

Takođe, Nestorovićeva je jutros rekla da su joj na automobilu probušene obe gume. Predsednica parlamenta Ana Brnabić pitala ju je da li je taj incident prijavila policiji, na šta je ona, ali i poslanik Aleksandar Jovanović Ćuta, odmah rekla – da. Ispostavilo da ne govori istinu. Bila je upitana u 10.36 da li je incident prijavila policiji, a utvrđeno je da je to uradila u 10.45. To pokazuje da je u Skupštini Srbije lagala da je incident prijavila policiji, nego je to uradila tek nakon što je upitana.

Brnabićeva se javila za reč i pre svega sugerisala da je povređeno dostojanstvo Narodne skupštine.

„Molim poštovane građane Srbije i sve poslanike da vrate snimak i uzmu stenobeleške, da čuju šta je ovlašćeni predlagač zakona opozicije Danijela Nestorović rekla o srpskim naučnicima, u Narodnoj skupštini, pred celokupnom javnošću. Dakle, citiraću je. Kaže poslanica opozicije, savesni i nekorumpirani srpski naučnici – to su oni koji se sa njima slažu. A svi ostali koji se ne slažu su korumpirani i nesavesni. Da nazivate čitav jedan fakultet korumpiranim? Da nazivate sve ostale naše naučnike korumpiranim? To je uvreda za dostojanstvo Narodne skupštine i uvreda za čitavu Republiku Srbiju! Ja molim ljude da pogledaju kakvi ljudi predstavljaju predlog zakona. Ona je to rekla u ime cele opozicije“, izjavila je Brnabićeva.

Ona je dodala da činjenica koja najbolje govori o kakvim ljudima koji obrazlažu zakon se radi, jeste ona da su slagali o tome da li je poslanica Nestorović prijavila policiji to da su joj, prema njenim rečima, jutros probušene gume na automobilu.

„Moram da kažem poštovanim građanima Srbije i ovo. Danas sam u 10.36 časova za mesta predsedavajućeg pitala Danijelu Nestorović da li je prijavila policiji taj incident. Svi ste čuli da je ona rekla – DA. Dragi građani, incident je prijavljen u 10.45 časova! Izašli su napolje i onda prijavili policiji! Eto, toliko o tome koliko kredibiliteta imaju. Eto, toliko o tome koliko pričaju istinu i ne varaju ovaj narod. I lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi“, zaključila je Brnabićeva.