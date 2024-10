LITIJUM KAO LANJSKI SNEG: Opozicija doživela blamažu - dva dana im za raspravu o "sudbinskom pitanju" kvorum obezbeđuje vlast

POČETAK skupštinske rasprave o litijumu pokazao je nečuvenu neodgovornost i diletantizam u opozicionim redovima.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

Iako je ovo bila prilika da na delu pokažu jedinstvo na temi koju su sami inicirali, dopustili su da naprave veliki politički gaf i da "proklizaju" na tehničkoj grešci.

Budući da se sednici nisu odazvali svi poslanici opozicije, vladajuća većina već dva dana uzastopno dala im je kvorum za sednicu koja je u opozicionom taboru proglašena za biti ili ne biti?!

Ovako naši sagovornici komentarišu prvi dan parlamentarne rasprave o rudarenju koji je kasnio sat vremena, jer je svoje evidencione kartice ubacilo 67 od 86 opozicionih tribuna - potpisnika inicijative za izmenu Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.

Politički analitičar Dejan Miletić objašnjava da je reč o neozbiljnosti onog dela poslanika koji se nisu odazvali sednici, a stoje ispod inicijative za izmenu propisa u ovoj oblasti.

- Dokazali su da mnogi nemaju odgovoran odnos prema problemu u vezi sa litijumom, kako predstavljaju u javnosti - navodi Miletić za "Novosti". - Da je tako, bili bi u prostorijama skupštine, a ne bi imali preča posla. S druge strane, vladajuća većina je time što je sačekala da se najpre prijave opozicioni poslanici, kako bi pokazali da ih nije prisutno u dovoljnom broju, pa onda omogućila većinu za početak sednice, potvrdila je da bez njihovog zelenog svetla, litijum ne bi ni došao na dnevni red.

Prema mišljenju političkog analitičara Branka Raduna, ovakvim ponašanjem opozicija je potvrdila da ni njihovi poslanici ne shvataju ozbiljno ovu inicijativu i da među njima ne postoji neka disciplina.

- Da je njima toliko stalo do ove teme, kao što zagovaraju u javnosti, jer da jeste, oni bi bili tu - tvrdi Radun za naš list. - To pokazuje da je to bila samo neka vrsta njihove promotivne aktivnosti, da se dobije politički poen i da im nije stalo da se pojave u skupštini i da odbrane stavove. Možda su u javnosti stali iza inicijative, ali možda neće da učestvuju u raspravi kako se ne bi nekome drugom zamerili. Ovo je bila prilika da pokažu jedinstvo, jer su na ovoj temi imali priliku da ojačaju, a pokazali su samo da im litijum nije bitan u meri u kojoj su tvrdili dosad.

Šef poslaničke grupe Mi - glas iz naroda Branko Pavlović optužio je opozicionare koji nisu prisustvovali početku sednice, da sarađuju sa vlašću. Predsednik stranke SRCE Zdravko Ponoš naveo je da je "neozbiljno i neodgovorno od strane onih iz opozicije koji se nisu pojavili na početku sednice" i dodao da je s druge strane, "bedno od predstavnika vlasti koji manipulišu glasanjem".

Za rad dovoljno 84 poslanika ZA početak sednice neophodno je bilo prisustvo 84 narodna poslanika. Budući da je 86 poslanika opozicije potpisalo predlog zakona i tražilo ovu sednicu, bilo ih je dovoljno da bez ikoga iz vlasti počnu sa radom. - Da je u sali bilo bar 86 poslanika koji su predložili izmene Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, poslanici SNS bi uzeli učešće u utvrđivanju kvoruma, ali pošto ih nije bilo, želeli smo da pokažemo koliko im je stvarno stalo do zakona i da se rasprava održi - rekao je šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov.