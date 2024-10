''DUPLI STANDARDI U PUNOM SVETLU'' Brnabić: Kad se ekološki aktivisti privode u Eu to je vladavina prava, a u Srbiji je to diktatura (FOTO)

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić na svom nalogu na društvenoj mreži ''IKS'' podsetila je na duple standarde kada je u pitanju odnos prema lažnim ekolozima.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

- Kada se ekološki aktivisti privedu u sred EU, u Briselu, zbog zatvaranja jedne raskrsnice - to je onda vladavina prava i uređena demokratija. Kada se "ekološki aktivisti", sa cigaretom u ustima, naoružani do zuba (što puškama, što sekirama) na svojim instagram profilima, neki u bundama od nerca, a neki dok okreću jagnje i prase na ražnju - dakle, "ekološki aktivisti" pod velikim znacima navoda - privedu u Srbiji zbog zatvaranja međunarodne pruge (najzelenijeg načina transporta!) - to je onda diktatura, autokratija, nasilje i tortura. Dupli standardi u punom svetlu - napisala je Brnabić.

