PREMIJER Srbije Miloš Vučević boravi danas u poseti Republici Srpskoj.

Foto: J.Š.

Pitanja novinara

Vučević je poručio da Srbija poštuje Dejton i sve dogovoreno između dva entiteta i tri konstitutivna naroda.

- Ne mislimo da je moguće ono što je donelo mir ovde da bude promenjeno suprotno volji jednog entiteta ili naroda. Nažalost, neko u BiH osporava teritorijalni integritet Srbije, ali Srbija ne osporava teritoriju BiH... Mi tražimo samo jednak odnos, takav očekujemo i prema Srbiji... Ako hoćete da smo partneri, nemojte da nam oduzimate deo teritorije, pustite nas da nađemo dogovor sa Albancima, i ne tražite da amputiramo deo svoje teritorije i duše jer će nam kao biti bolje... Dosta je toga da ne smemo da zajedno sednemo jer to tobože predstavlja opasnost. Dosta je toga da je Srbija razbila Jugoslaviju i da smo agresori, ali nas pustite da normalno radimo jer smo pripadnici jednog naroda. Samo tražimo jednak tretman - rekao je Vučević, komentarišući usvojenu Deklaraciju.

Na to se nadovezao Dodik rekavši da je to istorisjki dokument i da se sve radi u okviru Dejtona i međunarodnog sporazuma.

- Verujem da je Deklaracija čvršći dokument nego Dejton, jer iza njega ne postoji volja da se on čuva - rekao je Dodik.

Dodik je dodao da je naš narod najviše stradao, ali i stvorio državu čiji je Srbija garant, ali da je stanje u BiH narušeno stranim intervencionizmom.

Foto: J.Š.

- Predsednik Vučić je zato u svom govoru apostrofirao mir - kaže Dodik.

- Mi smo jedinstven srpski narod i to je Deklaraciji dalo snagu - jasan je Dodik.

Dodaje i to da je KiM najviše nacionalno pitanje srpskog naroda gde god se on nalazio.

Istakao je da je više od 100 nadležnosti oteto RS, i da se trenutno kroz plan reformi traži da Srpska treba da odustaje od kvota za odlučivanje na nivou BiH.

- Smeta mi jer Srbija racionalno odgovori na sve ispade, kao što je imao Bećirović, i tad shvatim da je politika smirivanja ono što nam dugoročno treba - rekao je Dodik.

Vučević je o ordenu kojim je odlikovan rekao da je velika čast, ali još veća odgovornost.

- Koliko god da volite naš narod, dodatno ste obavezani da pomognete i radite sve što čuva Republiku Srpsku. Nadam se da ću biti dostojan priznanja, velika čast za mene, moju porodicu, ali i politiku koju predvodi Vučić. Vučićev govor jeste odlika politke koju Srbija vodi, i to je nešto što je utkano u naše odnose. Kao što je rekao Vučić, to možemo implementirati na ovaj naš nacionalni odnos - kazao je Vučević.

Dodik o Ordenu RS kaže da je zahvalnost, i da nije priča o protokolarnom već suštinskom značaju.

- Ja doživljavam da imamo dve države, mi moramo čuvati snagu RS i Srbije, da bismo u tom svetu koji ništa ne razume mogli da zauzmemo dostojno mesto - kazao je Dodik.

O projektima koji su u nadležnosti Srbije i Srpske sve ide u najboljem redu, naglasio je Vučević, te dodao da su on i Dodik pričali o najvažnijim infrastrukturnim projektima, ali i saradnji u oblasti eokonomije.

- Kada se povezuju Srpska i Srbija, povezuje se i BiH... Što se tiče političkog Sarajeva, naša ruka je pružena, dogovor Srba i Bošnjaka bi bio od velikog značaja za obe države. Kada bi balkanski narodi odlučivali sami, bilo bi mnogo bolje... Ponavljam, predlog Beograda da se gradi auto-put do Sarajeva i dalje stoji... - kaže Vučević.

Kako kaže, Sarajlije će lakše dolaziti do gradova u Srbiji, i obrnuto, i to bi značajno doprinelo opadanju tenzija.

- Bojim se da se Srbija ubacuje u kontekst kad nemate ništa drugo da ponudite građanima pa tražite krivca sa strane. Nikoga ne optužujemo, hoćemo da sarađujemo sa svima, ali naravno da nam je Srpska prva adresa - rekao je Vučević.

Dodik o pomenutoj temi kaže da želi dobru saradnju i da se reše sva pitanja.

- Srpska ima identičan stav kao Srbija. Opet se pojavio neko u Sarajevu da blokira... Verovatno moramo čekati neke nove političke elite u Sarajevu da shvate to što je Vučević govorio - kaže Dodik, i dodaje da ne veruje da će se ikada ukinuti entitetska linija razgraničenja RS i FBiH.

- BiH ne postoji bez RS, neka govore šta hoće... umesto da nas koriste za "most" i saradnju sa Srbijom, oni pokušavaju sve mostove da sruše - kaže Dodik.

Na pitanje "Novosti" da li su u planu novi projekti i ulaganja u RS i šta njeni građani mogu da očekuju, Vučević je rekao "apsolutno da".

- Čak i u rebalansu budžeta koji je ovih dana pred poslanicima u Skupštini Srbije imamo konkretne stvari koje ćemo da radimo sa Republikom Srpskom, a šta ćemo da radimo zavisi od građana RS. Ne znam ja bolje od građana u Srpcu ili Banjaluci, Nevesinju ili Trebinju ili Zvorniku šta je potrebno. Republika Srpska, njene opštine, građani treba da kažu šta su najvažniji infrastrukturni, pa i društveni projekti za Republiku Srpsku... To je stvar dogovora dva rukovodstva, dva predsednika, dve Vlade, dve Skupštine i rekao bih istog naroda - kazao je Vučević.

Dodik se nadovezao da ono što se nevidljivo pokazuje kao pomoć je podrška institucijama za razliku od raznih mešetara, koji su pokušavali za male donacije i novac da se izbore da budu glavni u vestima.

Dodik kaže da kada je Vučić došao na vlast, tzv. Kosovo je već bilo izgubljeno, ali da je on uspeo svojom politikom da ga ponovo vrati.

- U tim nepovoljnim okolnostima Srbija je danas postala politički, ekonomski gigant i to je nešto čemu se radujemo... Radujem se što vidim želju da se podrže razni projekti u RS. Nije Srbija sve završila da njoj ne treba novac, i ovde se ne radi o socijalnoj pomoći, već o suštinskoj želji da zajedno radimo - kazao je Dodik, i dodao da opstrukcije Sarajeva ometaju mnoge projekte.

Obraćanje Vučevića

Vučević je istakao da je orden velika čast za njega, njegovu porodicu, Srbiju i celi tim koji predvodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Kao gimnazijalac pratio sam i živeo uz vesti o nastajanju RS, o burnim dešavanjima početkom devedesetih, pa sam kao student čekao vesti iz Dejtona i kako će se sve to okončati. Nisam mogao ni da sanjam da ću jednog dana biti u prilici da dobijem ovako visoko, veliko priznanje od predsednika RS i da ću doprineti učvršćivanju odnosa Srbije i Srpske... Verujem da ćemo u svim izazovima biti mudri, strpljivi, čuvati Srbiju i Srpsku, da je prirodno da sarađujemo, da je normalno da se družimo i viđamo, da smo isti narod, pripadamo istoj kulturi, pa rekao bih da imamo pravo i da delimo zajedničku budućnost. I to je suština svega što smo radili, i što radimo, i što ćemo raditi - kazao je Vučević.

Foto: J.Š.

Kako je dodao, on lično, Ana Brnabić i Aleksandar Vučić nastaviće da podržavaju RS.

- Da ljudi budu zadovoljniji, da plate i penzije budu veće, da se uvek okupljamo i kada je lepo, ali i kada nije.. Bez obzira na povode iz naše prošlosti, kada je na primer 15. septembar ili kada je obeležavanje Oluje, to nisu datumi koju su pitanje ceremonije, već identiteta našeg naroda, i to niko ne može da raskine. Trudićemo se da radimo i na auto-putu od Beograda ka Banjaluci... Taj deo verujem da ćemo dobro rešiti zajednički... - naveo je Vučević.

Pomenuo je i mnoge infrastrukturne projekte poput aerodroma, škola, vrtića, bolnica.

- Kao što želimo da pomažemo naše sunarodnike u FBiH, tako nemamo ništa protiv da Sarajevo pomaže opštine u kojima žive Bošnjaci u Srbiji... Nastavićemo da radimo i da budemo jedinstveni, jer nam je to potrebno. To je moja ključna poruka narodu u BiH, jer naši ljudi žive i u FBiH. Očuvanje Srpske mora bude zajednički imenitelj svega - poručio je Vučević, te istakao da to ko ne prihvati nije dostojan vremena u kome živi.

Obraćanje Dodika

Predsednik Republike Srpske se prvi obratio, i tom prilikom istakao da je Vučevića upoznao odavno i da odlikovanje ide u ruke čoveku koji je sav svoj život uložio u razvoj Srbije, dobre odnose sa RS i afirmaciju srpskog naroda gde god da živi.

Istakao je da je Vlada pod okriljem Vučevića nastavila da razvija dobre odnose sa Srpskom u okviru Dejtona i da je osnovna stvar odnosa poštovanje teritorijalnog integriteta.

- Sve je to paženo i čuvano. Vučević je odigrao jednu od najvažnijih uloga u organizovanju Svesrpskog sabora i deklaracije koju smo usvojili - rekao je Dodik, te dodao da se ona danas osporava, ali da će se saradnja Srbije i RS nastaviti.

- Ovo je razumna politika Aleksandra Vučića... Takvu politiku mogu da vode samo majstori, a majstorluk može od njih da se uči - dodao je Dodik.

Dodik je napomenuo da je danas važno da postoji glas razuma.

- Danas je poseban dan jer ja kao predsednik u ime republike dodeljujem ovo najviše odlikovanje Vučeviću. I verujem da će to biti dodatni stimulans saradnje. I želim da se zahvalim za sve investicije i za sve širom Srpske što smo učinili. Nakon ovoga idemo u Srbac da otvorimo vrtić - rekao je Dodik.

- Ja volim, poštujem svakog, težim ka miru, a posebno RS i Srbiju - jasan je Dodik.

Dodik je poručio da mu je izuzetna čast što je mogao da Vučeviću uruči odlikovanje i da će to pamtiti do kraja života.

Posle sastanka usledilo odlikovanje premijera

Predsednik Republike Srpske odlikovao je Vučevića Ordenom Republike Srpske na lenti.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: J.Š.

Foto: J.Š.

Foto: J.Š.

Počeo sastanak

Posle svečanog dočeka, usledio je sastanak Dodika i Vučevića.

Premijer stigao u Banjaluku

Premijera Vučevića ispred Palate predsednika RS dočekao je Milorad Dodik.

U čast premijera Srbije postrojena je počasna jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske.

Foto: Printskrin

Foto: Novosti

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Orkestar MUP Srpske izveo je himne Srbije “Bože pravde” i Republike Srpske “Moja Republika”, a potom je raport zvaničnicima predao komandir počasne jedinice MUP Srpske Vitomir Petričević.

Sve spremno za doček

Kako javljaju naši reporteri sa lica mesta, sve je spremno za svečani doček premijera Vučevića ispred Palate predsednika u centru Banjaluke.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Plan posete

Vučević će se u 12.30 časova, u Palati Republike Srpske u Banjaluci, sastati sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, a nakon sastanka predviđene su izjave za medije.

U 14 časova, premijer Srbije i predsednik Republike Srpske otvoriće novoizgrađeni vrtić „Srbija” u Srpcu, Ulica Danka Mitrova bb.

U 14.40 časova, Vučević će uručiti ključeve stanova dodeljenih mladim bračnim parovima, Ulica 11. novembra bb, u Srpcu.