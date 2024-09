RATKO MLADIĆ ISKUŠAVAO ADVOKATA: Branko Lukić otkrio način na koji je general proveravao kako njegov branilac podnosi stres

GENERAL Ratko Mladić iskušavao je advokata Branka Lukića dok ga je upoznavao.

Foto: Ilustracija

Advokat Branko Lukić objasnio je da Ratko Mladić nije bio težak klijent i da je general verovao svom timu advokata, iako je na početku bilo sumnje.

- On mene nije hteo da primi prvih osam dana da se vidimo. Nije verovao nikome, on je čovek koji je godinama progonjen, krio se, njegova država ga je lovila. Kome da veruje? Ko sam ja njemu? On mene ne poznaje. On je hteo da mu u timu bude Miloš Šaljić, njegov dugogodišnji prijatelj - objasnio je Branko Lukić na Hepi TV.

Ipak, advokat kaže da ga je general Ratko Mladić dobro prihvatio kada je odlučio da razgovara sa njim.

- Bio je nepoverljiv i iskušavao me na razne načine. Želeo je da vidi ko sam i šta sam, čak i koliko mogu da podnesem stres. Ja sam tek kasnije, nakon tri ili četiri meseca, od njega saznao da je on mene iskušavao da li mogu da podnesem stres. Tu je bilo svega, čak i vređanja, nego sam ja mislio da je čovek bolestan i dosta dobro sam to podnosio. Možda i ne bih bio toliko miran da sam znao da to namerno radi - objasnio je Branko Lukić.

Posle tri ili četiri meseca, general Mladić je Branku Lukiću rekao:

- Dobar si ti, dobro podnosiš stres. Šta sam ti ja radio i kako sam te vređao, a ti si to dobro nosio - rekao je Mladić svom advokatu.