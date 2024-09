MASKE SU PALE: CILJAJU VLAST, EKOLOGIJA JE SAMO PARAVAN: Sazivanje sednice protiv kopanja litijuma opozicija koristi da preuzme proteste

NIŠTA ne preuzimamo. Jedino preuzimanje koje priželjkujemo je preuzimanje vlasti.

Ovaj napad iskrenosti Danijele Nestorović, poslanika Ekološkog ustanka, potvrdio je ono što se od početka i naziralo. Ključni cilj opozicije je rušenje aktuelne vlasti, a antilitijumski skupove i "briga" za životnu sredinu su samo sredstvo za ostvarenje tog nauma.

Nestorovićeva je tako odgovorila na pitanje novinara u Skupštini, da li su sada političari preuzeli proteste, ali je i bez njenog priznanja ta naprasna sabornost i levih i desnih oko zakazivanja sednice parlamenta, na kojoj bi se raspravljalo o zabrani eksploatacije, veoma znakovita.

Podsetimo, svoje potpise za ovu inicijativu stavili su poslanici Stranke slobode i pravde; Novog DSS i Poksa (NADA); Srbije centar; Ekološkog ustanka; MI - glas iz naroda; Mi snaga naroda prof. dr Branimir Nestorović, Demokratske stranke, Zeleno-levog fronta, Ne davimo Beograd, Narodnog pokreta Srbije Novo lice Srbije.

Ovakav scenario, prema našim nezvaničnim saznanjima, "skuvan" je prethodne nedelje, na sastancima lidera paralemntarnih opozicionih stranaka sa Savom Manojlovićem iz "Kreni promeni" i predstavnicima Saveza ekoloških organizacija Srbije Zlatkom Kokanovićem i Nebojšom Petkovićem.

Premijer Miloš Vučević smatra da to što je deo opozicije najavio da i zvanično kreće u preuzimanje protesta protiv rudnika pokazuje da opozicione stranke sve zloupotrebljavaju zarad dobijanja političkih poena, pa i pitanje litijuma.

Tako vam je bilo i kada su krenula okupljanja građana nakon masovnih ubistava i na Vračaru i u Duboni. Isto je na kraju isplivalo da je to u organizaciji političkih stranaka. Danas imate identičnu situaciju, da briga dela građana oko projekta "Jadar" i očekivano traženje odgovora na mnoga pitanja, dobijaju sada pravu sadržinu zloupotrebom opozicionalnih stranaka, odnosno onih koji su doveli "Rio Tinto" u Srbiju.

On je na pitanje da komentariše plan da pritisak na Vučića sa ulice treba da preuzmu stranke, rekao da je to očekivano i da je to sve ono o čemu je vlast ranije pričala.

- "Rio Tinto" su doveli upravo i Demokratska stranka i Demokratska stranka Srbije kada su bile na vlasti i njihovi koalicioni partneri. I evo vidite, Miloš Jovanović je progovorio ono što smo rekli, pa je bilo do pre nekih dana osporavano - ne, nije to opozicija, ne, nisu to predstavnici bivšeg režima, to su obični građani, zabrinuti građani, organizovane grupe građana, sve to tako, dok na kraju ne dođu oni koji su zaista iza toga ili koji, kao političke hijene, uvek stoje i čekaju.

Analitičar Branko Radun je istakao za "Novosti" da opozicija želi da ispolitizuje tu temu sa namerom da se na njoj ujedine, da oni ojačaju, a da vlast oslabi.

- Izjava poslanice Nestorović je vrlo iskrena izjava, litijum je tu samo sredstvo da se oslabi rejting vlasti, a možda u nekom sledećem pravcu krenu u dešavanja koje mogu da liče na obojenu revoluciju, u ovoj fazi se sada radi na urušavanju rušenja rejtinga vlasti. Bilo je i raznih izjava, ne svih, ali nekih iz opozicije da bi oni kada bi došli na vlast kopali litijum. Opozicija je uspela da ljude da ubedi da je litijum opasan, ali nisu uspeli da ih ubede da su oni aklternativa vlasti - istakao je Radun.

Aleksandar Jovanović Ćuta iz Ekološkog ustanka je otvorio karte na nedavnom gostovanju na jednoj televiziji. Nakon što je voditeljka konstatovala da je udruženje "Ne damo Jadar" dalo punu podršku opozicionarima, Jovanovanović se nadovezao rekavši da je to zajednička stvar i da na njima ostaje da vode proteste, a vrhovni štab je i dalje u Gornjim Nedeljicama.

No, bez obzira na ovaj jasan Ćutin stav, potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić tvrdi da opozicija ne preuzima protest:

Podrška postoji među parlamentarnim i vanparlamentarnim akterima koji se bore protiv litijuma i svako deluje u svojoj sferi. Ne smemo da dozvolimo pokušaje funkcionera vlasti da stvore razdor među nama.



Prigrlili i Nestorovića - NA nekoliko sastanaka su prisustvovali predstavnici "pravog" Nestorovića i vrlo jasno izrekli svoje stavove. Na ovoj temi su potpuno jasno na pozicijama većine građana Srbije i opozicije. Kod njih je i Ratko Ristić, on je sad član te organizacije, koji vrlo često govori vrlo jasno... Vrlo jasna je njihova pozicija da su oni na ovoj temi opozicija - rekao je Dragan Đilas, komentarišući podršku Nestorovića za sazivanje sednice.