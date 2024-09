DRŽAVA NIJE IGRAČKA ZA SVAKOGA: Predsednik sumirao posetu Podrinju gde je sa narodom razgovarao o putevima, fabrikama, litijumu, platama

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, poslednjeg dana petodnevne posete Podrinju, da je važno da su ljudi videli da je državi stalo do njihovog zdravlja, čiste vode, prirode, osiguranih deponija... On se tako osvrnuo na osmočasovne razgovore o projektu "Jadar", eventualnom iskopavanju litijuma, nedoumicama, kompaniji "Rio Tinto"...

Novosti

- Mi smo pokazali da smo u stanju da čujemo, da saslušamo. I nije bilo uvreda, bog zna kakvih. Bilo je neslaganja, ne baš lepih reči, ali to je politika. I nama je dve godine još potrebno da dođemo do rešenja, najmanje. Polako.

On je naveo da je glavna tema razgovora bila da se grade putevi, iako je želja bila da to bude litijum, ali "svakako je važno kada ljudi vode dijalog". Istakao je da "Srbiju sa Rio Tintom očekuje težak posao".

- Čeka nas mnogo, mnogo, mnogo obaranja ruku sa "Rio Tintom", a da li će i kako to sve ići, videćemo u narednih dve godine. Nisam ja tu da poverujem ili ne verujem. Naše je da kao država uradimo sve što možemo, napravimo najbolji mogući nadzor, da kontrolišemo sve i da možemo mi ljudima da kažemo da li će nešto da bude sigurno ili ne. Ako mi ne budemo mogli da kažemo da je nešto sigurno, nećemo reći. Ako budemo mogli da kažemo, onda će to da bude sigurno.

Rekao je i da ima mnogo posla i problema oko situacije na Kosovu i Metohiji i stalnih provokacija Aljbina Kurtija:

- Imamo mnogo izazova vezano za "Ekspo". Sad nam dolazi izraelski predsednik, pa uskoro su i Ujedinjenje nacije. Pre toga Brisel. Da guramo Srbiju napred.

Naveo je i da država može da zaštiti one građane koji pozitivno misle o litijumu, ali da to "nije pitanje litijuma nego zdravlja ljudi, a da oni koji su plaćeni stranim novcem, kao ni Viola fon Kramon, neće određivati budućnost Srbije".

Foto: D.Milovanović

- Skupi se 20 lokalnih kabadahija i maltretiraju ljude i misle da mogu to da rade i što je najgore, plaćeni stranim parama. A, prave se kao veliki domaćini. Ja to ne zarezujem ni dva posto. Neće mi Viola fon Kramon biti uzor u bilo čemu. Žena koja sve najgore misli, koja lobira za nezavisno Kosovo, koja je za ukidanje Republike Srpske, pa mi drži patriotske pridike ovde - naveo je Vučić.

Istakao je da neko ko se bavi državom, taj mora da kaže ljudima i ono što ne vole da čuju.

- Kada sam 2014. postao premijer, doneo sam odluku da moramo da smanjimo plate i penzije da bismo danas imali najveće plate i najveće penzije u istoriji. I da bismo imali 12 godina čvrst kurs dinara, stabilan kurs valute, kao i najveći nivo investicija ikada - objasnio je on. - Moramo da vodimo računa o budućnosti. Država nije igračka za svakoga. Onaj koji kaže da mu država nije ništa omogućila, verujte mi, ona mu je sve dala. Ljudi koji poštuju državu, koji ćute, oni su ti koji su malo dobili direktno od nje.

Vučić je rekao da je mnogo naučio kroz razgovore sa ljudima i da je za to za njega velika škola i dodao da se nada da će u novembru ili decembru imati prilike da poseti istok ili jugozapad Srbije. Naveo je da nijedan predsednik nije toliko razgovarao sa građanima kao on.

Poseta crkvi i muzeju VUČIĆ je posetio kompleks crkve Uspenja presvete Bogorodice u Krupnju gde je razgovarao sa sveštenstvom. Obišao je i muzejski kompleks - Muzej seoskog enterijera 19. i 20. veka, Muzej starih zanata, kao i Muzej sećanja i Spomen-obeležje iz Prvog svetskog rata. Razgovarao je sa starešinom crkve protojerejem-stavroforom Aleksandrom Đurđevim, koji je naveo da je rešio da muzej pokloni državi.

Na pitanje kako vidi to što se neki mediji čude što nije bilo protesta tokom njegovog boravka u Podrinju, on je rekao da je u prethodnih 12 godina svake godine imao protesta koliko hoćete, nekada godišnje i devet meseci.

- Svakoga dana imate njih šest nekakvih koji uzmu, pa puštaju svoje telefonske razgovore na zvučnik i viču "Vučiću, izdajniče", Vučić ovakav, onakav. Nešto im ne ide. Ni prezime da mi izgovore kako treba. Niti bilo šta drugo. I sad se okreću tamo oko Predsedništva, da im neko kaže u kojoj sam ja prostoriji ili nisam. I to je to. I to svaki dan. I šta s tim? - rekao je on. - Jedino što ljude na kraju interesuje jeste rezultat, odnosno da li je nešto za njih urađeno ili nije.

Janković u gostima PREDSEDNIK Vučić ugostio je u Loznici gradonačelnika Ljubljane Zorana Jankovića i poručio da se raduje zajedničkoj saradnji na mnogim projektima. - Hvala mu na savetima i idejama kako da unapredimo grad i živote ljudi. Mnogo smo već uradili, ali moramo i možemo još više - naveo je Vučić.

Prema njegovim rečima, politički protivnici kada protestuju, uvek gube izbornu energiju:

- Uvek sam voleo šest meseci posle protesta da se raspišu izbori. To je idealno vreme. Mi razmišljamo o radu, rezultatima, onome što možemo da napravimo za građane Srbije, a oni neka razmišljaju o protestima. Ko ljudima u Srbiji donosi više, oni koji protestuju ili oni koji razgovaraju sa njima. Nije lako voditi osam sati teških razgvora sa ljudima. Idite, razmenite energiju sa svojim ljudima, idite, razgovarajte s njima, pa da vidite, svaki ima svoj problem.

Zapitao je i zašto mu ne zahvale za ono što je napravio, nego mu psuju majku. On je naveo i da je putna mreža "bukvalno desetostruko bolja nego što je bilo pre samo sedam- osam godina" i ukazao na značaj brze saobraćajnice do Loznice:

Foto: D.Milovanović

- Znate li koliko dugo su pričali da će da rade Jevremovac - Cer, Jevremovac - Tekeriš, pa nisu? Nemoguće je sve da stignete, da budem sasvim iskren. Ja sam zadovoljan. Planiram i računam da jednog dana gledam koliko su okrečili onoga što smo mi uradili.

Najvažniji posao medicinara

Vučić je u društvu ministra zdravlja Zlatibora Lončara, posetio Dom zdravlja u Krupnju da bi se uverio kako se sprovode besplatni preventivni pregledi, a bio je i u lozničkoj ustanovi "Dr Milenko Marin". Predsednik je razgovarao sa zdravstvenim radnicima i pitao za uslove rada, a Lončar je rekao da oni koji rade besplatne preventivne preglede ne dobijaju za to novac, ali da dobijaju slobodan dan tokom nedelje. Vučić je lekarima i sestrama poručio da rade najvažniji posao:

- Jer je to pitanje od najvećeg značaja - zdravlje za sve naše ljude i našu zemlju. I sve što otkrijemo na vreme, što može da znači uspešno lečenje za te ljude je i život za celu zemlju. Hvala vam na vašem trudu. Ne postoji u zemlji važniji posao od vašeg posla. Videćemo da vam plate budu ponovo nešto veće. Država će ubrzati i radove na bolnici u Loznici.

Domaćini su istakli da im je potrebna kompjuterska oprema koja je dosta zastarela, kao i terensko vozilo za prevoz pacijenta, a problem je i nedostatak lekarskog osoblja.

- Izgleda da nema dovoljno doktora, nađite lekare ako možete a mi ćemo da platimo - rekao je Vučić.

Rešenje za liste čekanja

Predsednik je izjavio da očekuje do kraja meseca rešenja Ministarstva zdravlja i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje vezano za liste čekanja, a da do juna ili kraja sledeće godine ne treba da postoji nijedna lista čekanja:

- I tu neće biti nikakvog pardona. Ne mogu ljudi da žive bez kuka 4-5 godina, niti bez kolena 3-4 godine, niti da ne operišu kataraktu po godinu, godinu i po dana, tako da ti problemi moraju da budu brzo rešeni.

Dok oni ustanu, ja na sastanku

Opozicija tvituje deset sekundi dnevno i očekuje da im narod ukaže poverenje, naveo je predsednik Vučić, komentarišući to što je lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas nazvao njegovu posetu Podrinju "cirkuskim debaklom".

- Šta očekivati od političkih protivnika, koji su doživeli debakl? Debakl zato što su poslali svojih šest ili sedam predstavnika, koji osim toga što kad se naiđe na rupu, svi zajedno psuju Vučića, ali nisu u stanju da objasne odakle tolike desetine, stotine kilometara i brzih saobraćajnice i autoputeve i svega drugog. Njima je sve cirkus, jer ne rade ništa, osim što tvituju po 10 sekundi dnevno, a onda očekuju da im narod ukaže poverenje, bez ikakve ideje, bez programa, plana - rekao je Vučić. - Mi ćemo nastaviti da radimo, i oni će nastaviti da rade to što rade. Oni će ustati oko deset časova, i onda će reći - Vučić je vašar, a ja ću dotle imati sastanke.

On je dodao da svi znaju da su "oni doveli Rio Tinto".

- Prvo su mi rekli - kriješ se kao miš, ne smeš da odeš u Brezjak, Nedeljice i tamo gde bi rudnik trebalo da bude, deci da odneseš palačinke, pa sam otišao tamo, potpuno sam. Pa su onda zaćutali. Potom su rekli - pa što nisi došao kod Spomen-kosturnice, pa bio sam kod Spomen-kosturnice, pa na Gučevu i na Mačkovom kamenu... I tako tih besmislenih primedbi koliko hoćete. Postoje ljudi koji su uvek u stanju da nekoga ocrne, kažu nešto loše...

Stigle mašine, počinju radovi

Pošto su građani tražili od predsednika Vučića da se urade putevi ka njihovim selima, juče su mašine stigle u Podrinje i sada preostaje da se uradi sve što je obećano.

- Što više radimo, to su zahtevi veći. Sve što možemo da uradimo, napravićemo - naveo je predsednik.