HOĆE DA NAS NATERAJU DA SAMI ODEMO Intervju - Dragiša Milović, potpredsednik Srpske liste

POTVRĐUJUĆI da su predsednici Privremenih organa srpskih opština sa severa Kosova i Metohija dobili pozive za saslušanja od strane takozvane kosovske policije, potpredsednik Srpske liste i zamenik direktora KBC u Kosovskoj Mitrovici Dragiša Milović u razgovoru za "Novosti" pojašnjava da zatvaranje opštinskih zgrada znači zatiranje srpskih institucija koje tamo rade decenijama.

foto d.z.

- Taj gest znači zatiranje svega što je srpsko. Sve to Kurti radi, on je to otvoreno i rekao. U zgradi Fonda PIO pružane su usluge za 30.000 penzionera, od toga su 4.000 Albanci koji koriste te usluge i pitanje je gde će sada oni svoja prava ostvarivati. Kancelarija za KiM je zatvorena, Javno komunalno preduzeće je zatvoreno, Kosovsko-mitrovački okrug, to su institucije i ustanove u kojima su građani ostvarivali svoja prava, penzije, dečji dodatak, socijalnu pomoć, tuđu negu, prijavljivali svu novorođenčad, ali i umrle... Otežava nam se ionako težak život, zatvara se sve što miriše na Srbiju, a srpske institucije ostaju u tragovima. Ne radi se ništa da se olakša život. Naprotiv, hoće da nas nateraju da sami napustimo ove prostore.

Na zgradama srpskih ustanova i institucija postavljene su table sa nazivima privremenih prištinskih institucija. Da li je na delu albanizacija severa KiM?

- Kao što sam i ranije rekao, na delu je promena etničke strukture od strane Kurtija i to se sve odigrava naočigled predstavnika međunarodnih institucija - EU, Euleksa, Unmika, ambasada tih takozvanih demokratskih zapadnih zemalja. S druge strane, njihova blaga reakcija kao da je na neki način i vetar u leđa Kurtiju. Osim žaljenja i konstatacija da su te akcije jednostrane i da nisu sa njima dogovorene i da nisu obavešteni, ništa više od toga nismo mogli da čujemo.

Nedavno ste imali sastanak za predstavnicima zemalja Kvinte. Da li im verujete da nisu imali saznanja o Kurtijevoj akciji ili je to samo farsa?

- To je pre pitanje za njih. Saopštenje njihovo je bilo da izražavaju žaljenje i da nisu obavešteni kada je ukinut dinar i žaljenje kada je zatvorena Poštanska štedionica, žaljenje kada je ugašena Pošta Srbije, evo i sada žale kada nam gase institucije privremenih organa na severu. Rekli smo da su ostale još zdravstvene i obrazovne institucije za gašenje i na kraju će ostati da izraze žaljenje što Srba više neće biti na Kosovu. Ne mogu da kažem da oni nisu znali, vidi se šta se događa na terenu, znali su da Kurti vuče te poteze sa jednim ciljem, da se sever stavi pod okupaciju da se, kako on kaže, zaokruži nezavisnost Kosova. Vidite da se ljudi hapse zbog objava na društvenim mrežama, hapse se povratici koji ne žele da prodaju svoja imanja i optužuju za ratni zločin, hapse se Srbi zbog majica koje nose, kao što smo videli na Vidovdan. Jednom rečju mi smo u getu i pod strahovitim terorom u 21. veku. Dokle ćemo izdržati zaista ne znam. Vidim samo da je narod dosta umoran i zabrinut. Svi smo zabrinuti za budućnost, ali koliko god da je teško moramo izdržati. Kada neko pribegne ovakvoj sili, kao što to čini Kurti, znači da mu se bliži kraj.

Od ZSO samo prazna ljuštura Da li je posle svega iluzorna borba za Zajednicu srpskih opština? - Evropska unija je 2013. godine bila garant za formiranje ZSO i već 11 godina od toga nema ništa, a Kurti se svim snagama trudi da tu Zajednicu obesmisli. Nama je formiranje išlo u prilog jer je barem neka zaštita bila garantovana njenim osnivanjem, a ovako ostaće samo prazna ljuštura od nje i ja ne vidim da će neko da zaustavi Kurtija.