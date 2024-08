OGNJENOVIĆ: Dugim cevima i fantomkama tkz. kosovska policija iskazuje teroristicke sposobnosti

RELjA Ognjenović, direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje oglasio se povodom upada tkz. kosovske policije u prostorije Fonda PIO u Kosovskoj Mitrovici.

FOTO: Privatna arhiva

- Najoštrije osuđujem upad pripadnika specijalne jedinice takozvane kosovske policije u zgrade Privremenih organa u četiri opštine na severu Kosova i Metohije, među kojima je i upad u prostorije Službe Direkcije Fonda sa sedištem u Prištini i zahtevam hitnu i najoštriju reakciju međunarodne zajednice. Očigledno je da je režim Aljbina Kurtija naišao na potpunu podršku u ostvarivanju svog plana, a to je da protera i ugasi sve što je srpsko na Kosovu i Metohiji, počev od institucija koje su suštinski bitne za egzistenciju i funkcionisanje našeg naroda u južnoj srpskoj pokrajni. Na pretnje našim zaposlenima smo više puta ukazivali međunarodnoj zajednici i do sada nismo naišli na bilo kakav pokušaj da se to spreči i prekine, već smo danas svedoci da je teroristički režim Aljbina Kurtija ponovo zapretio nasiljem, da su pokazali da im je cilj da dugim cevima i sa fantomkama ukradu pečate, pokažu svoje terorističko-lopovske sposobnosti i na taj kukavički način nas zastraše i spreče da opslužujemo skoro 28.000 korisnika koji se trenutno nalaze na KIM. Još jednom pozivam međunarodnu zajednicu da spreče kršenje Međunarodnog javnog prava, tako što će upozoriti Kurtijeve i strane plaćenike da prestanu da sprovode nasilje na Kosovu i Metohiji i na taj način zaustave moguće sukobe građanstva i etničko čišćenje srpskog naroda sa njihovih vekovnih ognjišta - apeluje Ognjenović.