SKANDAL: Šolakova N1 pozvala u emisiju ustašu Piculu da uživo vređa i napada Srbiju i Vučića zbog Severine (VIDEO)

POSLANIK u Evropskom parlamentu i ustaša Tonino Picula pozvan je na opozicionu N1, koja se nalazi u vlasništvu tajkuna Dragana Šolaka, da pljuje Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića jer je ustaška pevaljka Severina Vučković kratko zadržana na granici sa Srbijom, nakon čega je lično odbila da uđe u našu zemlju.

Foto: Printskrin

Picula je neosnovao okrivio Vučića za to što je jedna pevaljka, koja tvrdi da su Srbi genocidni, odbila da uđe u Srbiju, a potom je praktično poručio da Srbija ako želi u Evropsku uniju treba da odustane od svojih stavova:

- Jedna država kandidat za članstvo u EU, onda bi ona morala odustajati od nekih najrigoroznijih pokušaja suzbijanja slobodno izražene političke ocene - poručio je ustaša.

Ustaša Picula je potom udario na mađarskog premijera Viktora Orbana, rekavši da bi on "vrlo rado u klub (EU) uveo Vučića i sve ostale autokrate", tako jasno stavljajući do znanja da Hrvatima i opozicionim medijima u Srbiji smeta kad se neko poput Orbana i Vučića bori za svoj narod i ne da da ga iko ponižava, te je to za njih odmah autokratija.