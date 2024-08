MOMIROVIĆ ODGOVORIO ŠOŠKIĆU: Ko zaboravlja istoriju, osuđen je da mu se ona ponovi

MINISTAR trgovine Tomislav Momirović reagovao je na na autorski tekst Dejana Šoškića objavljen na portalu Nova.rs.

Foto: Ministarstvo trgovine

„Čovek koji je možda i najodgovorniji za ekonomski kolaps zemlje između 2008. i 2012. godine kada je 400.000 ljudi izgubilo posao i kada je nezaposlenost došla do visine od skoro 30%, a nezaposlenost mladih dostigla procenat od 55%. Čovek koji je najodgovorniji za krah naše nacionalne valute, kada je dinar izgubio vrednost i od vrednosti od 78 dinara za evro došao do iznosa od 120 dinara. Sada taj isti čovek izlazi sa najnovijim konceptom da se osnuju nova državna preduzeća kojima će upravljati ljudi koji bi vodili te rudnike, onako kao što je on vodio Narodnu banku, ostavljajući pustoš oko sebe, ali da njihov standard, njihova plata i privilegije ne izgube ni jedan dinar ili evro.

Naravno, bivši guverner, član i predsednik saveta Narodne banke “zaboravlja” da su u vreme dok je on obavljao najvažnije funkcije sve domaće banke ili privatizovane ili uništene, da je minimalna plata iznosila 120 evra i da je srpska ekonomija bila na začelju Evrope. Građani Srbije ne smeju da zaborave ljude koji su između 2008. i 2012. godine srpsku ekonomoji doveli do toga da dotakne dno i bude srozana na najniže grane, ma koliko ti ljudi bili uglađeni i imali lažnu akademsku aroganciju koja naravno nije potkrepljena nijednim rezultatom. Jer, onaj narod koji zaboravlja na istoriju, osuđen je da mu se ona ponovi.

Mi smo danas stabilna i brzo rastuća ekonomija. Ekonomija koja daje velike šanse i prilike mladim ljudima i koja generiše velike, kako domaće, tako i strane inevesticije. Zato ne smemo da se zaustavimo na ekonomskom putu koji mora da obezbedi prosečnu platu u inosu od 1400 evra i prosečnu penziju u iznosu od 600 evra“, rekao je ministar trgovine Tomislav Momirović.

