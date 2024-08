KURTI SPREMA UDAR NA SRBE, ZAPAD "PRETI" SAOPŠTENJIMA: Međunarodna zajednica ima na raspolaganju niz mehanizama da primora Prištinu da odustan

U JOŠ jednoj epizodi jednostranih poteza premijera lažne države Aljbina Kurtija - stari scenario i već viđena taktika. Namerio je da otvori most na Ibru koji deli severnu i južnu Mitrovicu, odnosno srpsko i albansko stanovništvo, a iz EU "prete" saopštenjima i pored toga što je sasvim jasno da bi uklanjanje "linije razdvajanja" moglo da dovede do ugrožavanja bezbednosti našeg naroda na KiM.

Foto: Tanjug

I dok traje dopisivanje Prištine i Brisela, Kurti tera svoje, a malo ko veruje da EU nema mehanizam jači od saopštenja da ga spreči, jer on definitivno postoji, ali je pitanje ima li volje. Šta se čeka i šta treba još da se dogodi da međunarodna zajednica zaustavi čoveka koji Srbima svakodnevno zagorčava život - hapšenjima, oduzimanjem imovine, izbijanjem dinara iz džepova, pretnjama, prebijanjima...

Pomenu se s vremena na vreme neke sankcije, a čuje se da bi mogli da zaustave viznu liberalizaciju, koju su, inače, Prištini dali u vreme najžešćih napada na Srbe. Ima i glasina da će zahtev tzv. Kosova za prijem u Savet Evrope još neko vreme sačekati u fioci, ali ništa od toga ne dotiče Prištinu, jer je jasno da je svaka "pretnja" iz EU zapravo bila ćorak! Srpska roba ne može i dalje na KiM, ukidanje dinara se gotovo više i ne pominje.

I opet po starom, specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak poručio je da nametanje odluke o otvaranju mosta na Ibru protiv volje građana ne doprinosi normalizaciji odnosa, i dodao da će se o tom pitanju razgovarati na sledećem sastanku u Briselu, koji nije još ni u najavi i pitanje je hoće li ga u skorije vreme biti. Ako ga i bude, verovatno će se, kao i većina, završiti bez ikakvih pomaka, uz formalno saopštenje EU da "strane treba da nastave dijalog", iako je jasno da je za razgovor spremna samo jedna - Beograd.

- EU je više puta naglašavala da se o pitanju mosta u Mitrovici mora razgovarati u dijalogu koji vodi EU. Optužbe da je EU protiv otvaranja mosta ili da je promenila stav su obmanjujući. Dobro upravljanje razume osetljivost manjine - dodao je Lajčak.

Premijer Miloš Vučević izjavio je juče da bi otvaranje mosta za saobraćaj predstavljalo opasan potez koji bi ugrozio opstanak Srba na KiM. Na pitanje - da li očekuje da će Evropska unija povući neke konkretne korake, odgovorio je kratko - pratićemo!

- Najviše se oslanjam na Kfor, što se tiče ovog pitanja. Otvaranje mosta će biti cunami za opstanak Srba u Mitrovici. Zato to Aljbin Kurti i radi. Otvaranje bi bila katastrofa i to direktno poništava sve razgovore, dogovore, obesmišljava proces dijaloga, iako Srbija ostaje posvećena procesu dijaloga, jer je to u njenom interesu. Apelujem još jednom, pre svega na zemlje Kvinte, da to ne dozvole, da se niko ne igra sa time, a Kfor da radi ono što mu je misija. Stekao sam utisak, na osnovu onoga što je izjavio komandant Kfora, da neće biti popustljivi i da to neće dozvoliti. Da li će se nešto promeniti u narednim danima, ne mogu da vam kažem, nadam se da neće doći do tog veoma opasnog poteza koji ne donosi mir, niti bolje odnose između Srba i Albanaca, nego samo ugrožava opstanak ionako veoma ugroženih Srba na KiM - istakao je Vučević.

On je ocenio da je Kurti počeo predizbornu kampanju i pošto "ne može da priča o ekonomiji i investicijama, onda priča kako će da protera Srbe":

- I to je mu je čitava politička agenda. On živi za to i hapšen je zbog toga. Nažalost, neka neodgovorna srpska vlast ga je pustila. Pušten je od onih koji nam danas drže tobože patriotske pridike. I sve ono što je mislio pre 20 i 25 godina danas sprovodi.

Kfor: Nećemo oklevati MISIJA Kfora je istakla da je neophodno da se svi akteri uzdrže od jednostranih akcija koje bi mogle da stvore tenzije, što je "ključno za trajnu bezbednost širom KiM, za dobrobit svih ljudi i zajednica i za regionalnu stabilnost". - Imamo vidljivo i fleksibilno prisustvo širom Kosova i komandant Kfora ima ovlašćenje da ga prilagodi po potrebi i neće oklevati da reaguje na bilo koji relevantan bezbednosni razvoj i u skladu sa našim mandatom UN. Kfor održava stalno prisustvo na glavnom mostu u Mitrovici i sprovodi redovne patrole u okolini. Ponovo potvrđujemo da svaka odluka u vezi sa mostom mora biti doneta kroz politički dijalog i na koordinisan način - navedeno je u saopštenju.

Da se Priština neće pomeriti sa svojih pozicija vidi se iz izjave predsednice privremenih prištinskih institucija Vljose Osmani. Ona je rekla da joj ni na jednom od sastanaka koji je imala sa predstavnicima SAD nije rečeno da je Vašington protiv otvaranja mosta i da SAD podržavaju takvu odluku, ali da taj gest treba izvesti u saradnji sa saveznicima, u najpovoljnijem trenutku:

- Kosovo mora da obezbedi da most na severu bude otvoren na način koji ne izaziva sukobe sa saveznicima. Most se mora otvoriti, ali moramo se pobrinuti da kada se otvori uvek bude otvoren, a ne da kada se otvori podstakne mnogo veće prisustvo NATO.

Ona je izjave portparola EU Petera Stana nazvala rasističkim:

- Srbija se ne pita za otvaranje glavnog mosta na Ibru. Stano kada prelazi mostove u svojoj zemlji ne pita susedne za dozvolu. Nema razloga za rasističke izjave iz EU i protivim se diskusiji o otvaranju mosta u Briselu.

Stano je ocenio da je zatvaranje filijala "Pošte Srbije" kršenje dogovora o dijalogu, a otvaranje mosta na Ibru - eksplozivno pitanje i da nije dobro što je dijalog Beograda i Prištine u "stalnom kriznom modalitetu" koji prati sve više jednostranih poteza i nekontrolisanih akcija koje najčešće dolazi od administracije u Prištini.

- Prošle nedelje Evropska unija, cela Kvinta, dakle, svi prijatelji Kosova, SAD, ključne evropske zemlje i Evropska unija otišli su do premijera Kurtija i rekli mu: "Nemoj to da radiš, nemoj da povlačiš jednostrane poteze, nemoj da otvaraš most". Ali, on je izgleda odlučan da to uradi. Zato smo rekli: "Ne, to će imati veoma negativne efekte". Mi molimo vlasti da spreče i da izbegavaju korake koji će voditi ka većim konfronatacijama i eskalaciji. Jer to šteti ljudima na terenu i šteti i vama, jer je Kosovo pod merama EU i pod nekim merama SAD zbog ponovljenog, dokazanog, povlačenja poteza koji vode ka eskalaciji. Nikome to ne pomaže, već naprotiv, ima veoma negativan efekat na veliki broj ljudi - kazao je Stano.

Sociolog Vladimir Vuletić smatra da ne treba očekivati radikalne korake EU prema Kurtijevoj administraciji, ali da je otvaranje pitanja vizne liberalizacije adut Unije u mogućem uslovljavanju Prištine.

- Svi iščekuju ono što bi mogli da donesu predsednički izbori u Americi, mada ja ni tu ne očekujem bilo kakve velike pomake. Tek ukoliko bi Kurti bio sklonjen sa čela institucija mogli bismo se možda nadati, ako ničemu drugom, a onda bar promeni načina na koji se privremene institucije odnose prema Srbima i promeni načina u razgovorima. Ali, do tada ima još dosta vremena i ne verujem da će se bilo šta menjati, pogotovo ne da će biti neke jače sankcije uvedene Kosovu. Svi znamo, a zna i međunarodna zajednica, da Kurti vodi jednostranu politiku koja podrazumeva da je jedini cilj i jedino priznavanje Kosova. EU ima na raspolaganju mehanizme, alat kojima bi mogla da disciplinuje Kurtija. Zašto ona to ne čini? Deo odgovora je nešto što ćemo imati prilike da vidimo i u mesecima koji slede - naveo je Vuletić, za "Kosovo onlajn".

Oteraćete investitore POSLOVNA alijansa tzv. Kosova zabrinuta je zbog "akcija kosovske vlade bez koordinacija sa tradicionalnim partnerima Prištine - SAD i EU". Ukazuju da vlada treba dobro da razmisli o gubitku podrške međunarodne zajednice, a ne o nekolicini glasova manje ili više i dodaju da će strani investitori biti sve dalje ako Priština bude suočena sa ekonomskim i političkim sankcijama EU i SAD.