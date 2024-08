VUČIĆ RASKRINKAO OPOZICIJU: Pozvao sam sve da dođu - nisu došli, dolazim vam na noge i nisu se odazvali

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić razgovara sa stanovnicima Malog Zvornika. On je pozvao sve građane da dođu na razgovor, jer želi da ih čuje i sasluša.

- Pozvala ih Ana Brnabić da govore u Skupštini pa se nisu odazvali. Pozvao ih ja da dođu u Predsedništvo na razgovor kod mene pa se nisu idazvali. Danas kada sam dolazio pozvao sam sve ljude, ne razumem šta im treba, pozivnica za venčanje? Da im uputim specijalnu pozivnicu da odštampam, uz tortu da pošaljem? Pozvao sam sve da dođu - rekao sam dolazim vam na noge, pozivam svakoga da kaže šta hoće. I nikoga ne sprečavam da uđe. Kao što vi možete da postavite pitanje, kako je Sanja mogla dva puta da govori, tako su mogli i oni. Kao što svi mogu da govore, tako su mogli i oni. Nego su doneli odluku da ne govore, jer je razgovor lekovit i iz njega ljudi mogu da zaključe kakve su čije namere. Ako vam je namera "nećemo sa zlikovcem da razgovaramo zato što on hoće da nam pobije decu", e onda je to teško. Ja ih pozivam sad da dođu u Skupštinu, Predsedništvo da kažu šta su im ideje. A ne samo ideja "lepo ti kaži da to nikada neće da se desi jer ako ne kažeš onda ćemo mi tebe da ubijemo, da plivaš preko Save, Dunava, Drine..." Jest mnogo sam se uplašio. Nije problem u tome, problem je štoi neko neće da razgovara nego misli da zloupotrebljava ljudski strah, što je uvek najlakše. To su radili i u vreme korone. Neki su upali u Skupštinu Srbije i počeli da pale i ruše. Zbog čega? Jer smo obezbedili kao država besplatno lečenje, vakcije, izgradili bolnica više nego bilo ko u svetu u to vreme. Pa što ste upadali u Skupštinu? - Pa eto - jer smo u mogućnosti. Kriv je Vučić i kriva je država. A što ste bili nezadovoljni? "Pa ne znam, ali sam bio, nisam mogao da tršpim ženu, a ni žena mene posle mesec dana karantina. Kriv je Vučić i država". I znate da sam u pravu, nego je to teško priznati. I što nisu došli, jel zabranio neko nekome? Evo došli ljudi koji su govorili na protestu, odgovorni članovi društva. Sledeći put ću im napisati pozivnicu, ko za svadbu, ima i cevtić da im stavim, da uručim, i opet neće da dođu. Onda će da kažu "što si nam sa karanfilom slao, trebalo je sa ružom da nam pošalje". Uvek će da bude neki razlog - poručio je Vučić na tvrdnju jednog od građana da na razgovor nisu pozvani predstavnici opozicije.