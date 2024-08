UZNEMIRUJUĆE: Da li se među organizatorima protesta nalaze pedofili!?

JEDAN od najvatrenijih i najekstremnijih učesnika opozicionih protesta koji su se u ranijem periodu organizovali u Srbiji, Marko Oljača iz Kikinde, koji se posebno istakao tokom nasilnog upada u zgradu Novosadskog sajma za vreme junskih izbora, po svoj prilici će morati da izostane sa aktuelnih antilitijumskih protesta, iako je već isplanirao učešće.

Kako saznajemo iz komentara njegovih šokiranih sugrađana, a što je pre objavljivanja potvrđeno i preko pouzdanih izvora bliskih istrazi, Oljača je danas u ranim jutarnjim časovima uhapšen zbog sumnje da je počinio nedozvoljene polne radnje nad maloletnim licem muškog pola.

Uzimajući to u obzir, mora se konstatovati da je naša redakcija do sada bila zatrpana informacijama sa lokala koje pokazuju da je značajan broj organizatora protesta sklon raznim oblicima devijantnog, poročnog i kriminalnog ponašanja, u rasponu od imovinskih delikata i finansijskih malverzacija, preko alkoholizma i narkomanije, do ustanovljenih psihičkih poremećaja, ali je ovo poslednje nedelo po svojoj izopačenosti i brutalnosti daleko prevazišlo sve do sada.