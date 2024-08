ŠIROM EVROPE MOGU DA SANJAJU OVAKO VELELEPNE OBJEKTE: Vučić - 172 radnika u prvoj i 38 u drugoj sa mašinama podižu stadion

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, sa ministorm Sinišom Malim obilazi radove na izgradnji Nacionalnog stadiona u Surčinu.

Foto: Printskrin

U ovom trenutku radi 38 ljudi na mašinama jer su sada neophodne mašine, u drugoj smeni. U prvoj smeni 172 radnika. Na Nacionalnom stadionu radiće se u svim smenama. Na Ekspo se radi samo u jednoj smeni zato što ide u skladu sa rokovima, ali će kasnije morati da bude bar još jedna smena. Mnoge zemlje ne samo u okruženju, nego i širom Evrope mogu da sanjaju ovako velelepne objekte kao što je Nacionalni stadion, Akvatik centar. Sve ćemo to da izgradimo i to ulaganje u Ekspo i ulaganje u sport nije jednokratno, to nije za jednu Olimpijadu, za Svetsko prvenstvo, Evropsko prvenstvo, to je ulaganje u budućnost, ulaganje u infrastrukture koja treba da nam da talente, koja treba da nam decu vrati na sportske terene, a istovremeno da ljudi mogu da uživaju u manifestacijama.