"BOLJE DA JE ĆUTAO...": Jovanov odgovorio Đilasu

ŠEF poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov odgovorio je lideru Stranke slobode i pravde Draganu Đilasu.

Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

- Evo, potvrđeno je da je kod Loznice otkriveno drugo po veličini nalazište litijuma u svetu i najveće u Evropi. Hajde da pričamo o koncesiji na te rudnike, ali da fabrika baterija bude kod nas, zato što su one u svim mobilnim telefonima i električnim automobilima. Zar to nije šansa za Srbiju? To će da zaposli hiljade i hiljade ljudi i napravi brend od naše zemlje. Zamislite u svakom mobilnom telefonu ili u automobilu deo na kome piše „Made in Srbija". Dragan Đilas, Nedeljnik, 25. 10. 2017. Bolje da je ćutao, nego što je spominjao bilo čije reči...

