KONAKOVIĆ DŽABA PRETI PONIŠTENJEM SPORAZUMA: RS protiv ideje da se raskine dogovor o policijskoj saradnji BiH i Srbije

APETITE Sarajeva nije zadovoljilo to što je Beograd odustao od slanja šest policajaca u Republiku Srpsku kao ispomoć u jeku turističke sezone, već su otišli i korak dalje - najavljuju inicijativu za poništenje Sporazuma BiH i Srbije o policijskoj saradnji.

Elmedin Konaković, Foto Kliks

Pod "traumom" nedavnog defilea naših kadeta u Prijedoru, u spomen na ubijene Srbe na Kozari tokom Drugog svetskog rata, kada se Bošnjacima priviđala "velikosrpska agresija", ekstremni sarajevski krugovi su se sada ustremili i na pomenuti dogovor o policiji. Naime, šef inostranih poslova u Savetu ministara BiH Elmedin Konaković najavio je da će sutra na sednici Saveta ministara pokrenuti inicijativu za stavljanje van snage Sporazuma. Ovaj potez dolazi nakon što su brojni bošnjački političari na čelu sa Bakirom Izetbegovićem i Željkom Komšićem tražili pre desetak dana da se zabrani dolazak šest policajaca iz Srbije u RS gde bi patrolirali sa kolegama, a sve u sklopu sporazuma koje BiH ima sa Beogradom i Zagrebom.

Inače, radi se o dokumentu koji je potpisan 3. decembra 2010. godine, a koji su podržali i tadašnji članovi Predsedništva BiH, Izetbegović i Komšić, koji ga sada ruše. Prema slovu ovog Sporazuma MUP RS ima pravo da sa MUP Srbije uspostavi saradnju i pravi zajedničke timove. Predviđeno je da ako Srbija administrativno na vreme najavi posetu nekog policijskog tima, zabrana istoga bi bila kršenje zakona. Odnosno jedino se može zabraniti ako za to glasa Savet ministar BiH. Ministar bezbednosti u Savetu ministara Nenad Nešić poručio je Konakoviću da nijedan srpski ministar u Savetu neće ni njemu, ni bilo kome drugom dozvoliti bilo kakve destrukcije na štetu Republike Srpske i njenih građana.

- Dok se svi u regionu trude da imaju policijsku saradnju, a BiH jedino na tom polju može da dođe do neke pozitivne saradnje, ministar inostranih poslova Konaković želi da poništi Sporazum između BiH i Srbije. On treba da se odluči da li je za borbu protiv kriminalaca ili želi da bude njihov patron. Srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je jedan normalan sporazum BiH i Srbije o policijskoj saradnji očigledno poslužio za predizbornu kampanju među bošnjačkim političkim partijama, jer je očito da "Trojka-tema" - "mi smo Evropljani i zahvaljujući nama na korak smo do članstva u EU" ne pije vodu u bošnjačkom glasačkom telu i da je obična prodaja magle. Povodom inicijative Konakovića reagovao je i Ivica Dačić, potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova. Poručio je da Konakovićeva ideja predstavlja najbolji primer besmisla i mržnje kojom se rukovode bošnjački političari u BiH.

- Osnova svih integracionih procesa u Evropi jeste dobra policijska saradnja. Uostalom, taj sporazum potpisan je 2010. godine, i potpisali smo ga Sadik Ahmetović i ja, uz opšte pozitivne ocene tog sporazuma i u BiH i u Srbiji, kao i u EU, naveo je Dačić u saopštenju. On je dodao da takvi sporazumi postoje između svih država u regionu i ocenio da je, umesto saradnje, bošnjačkim političarima važnija mržnja prema predsedniku Aleksandru Vučiću i svemu što dolazi iz Srbije. - To je jedini slučaj u Evropi da neko traži suspenziju sporazuma o policijskoj saradnji, što najbolje govori o njihovoj politici.