BRNABIĆEVA O JEZIVIM PRETNJAMA LUTOVCA: I to je vama u redu, to je demokratsko razmišljanje?

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je predsedniku Demokratske stranke, koji tokom zasedanja, u čijem radu baš i ne učestvuje, da je sramno ono što je napisao na mreži „Iks“ da sadašnjoj vlasti „ne smeta sumporna kiselina jer im dobro dođe da se pripreme za večno konačište“.

Foto: TANJUG/ RADE PRELIĆ

Brnabić je upitala Lutovca kako je moguće da neko ko je predsednik nečega što se zove Demokratska stranka može nešto tako da napiše.

- Vi ste predsednik Demokratske stranke koji je pre 20 minuta tvitovao da ćemo svi mi da završimo u paklu? I to je vama u redu, to je demokratsko razmišljanje? To je valjda sloboda mišljenja? To po vašim standardima nije pretnja – rekla je Brnabić.

Foto: Printskrin

Ovakvo ponašanje poslanika Demokratske stranke nažalost i ne čudi, imajući u vidu da su svi ćutali kada je u sredu predsednik SSP-a Dragan Đilas napao porodice prvog potpredsednika Vlade Srbije Siniše Malog i guvernerke NBS Jorgovanke Tabaković.

