"BIĆE VATRE, JA VAM OBEĆAVAM" Nove pretnje opozicije: Ćuta uputio užasne reči u skupštini

POSLANICI Skupštine Srbije danas nastavili su načelnu raspravu o Deklaraciji o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda i ostalim tačkama dnevnog reda. Međutim, u fokusu je kao i juče, iako nije na dnevnom redu, rasprava o litijumu i projektu "Jadar".

Foto: Printskrin

Tom prilikom, najglasniji zagovornik protiv ovog projekta Aleksandar Jovanović Ćuta iz Ekološkog ustanka danas je pored nereda koji je pravio u parlamentu, otvoreno zapretio da vlast čeka pobuna, ali i "vatra".

Prilikom svog izlaganja u Narodnoj skupštini, Ćuta je izjavio:

- Da u ovoj zemlji ima pravde, Ivica bi odavno bio u Marici… Što se tiče litijuma, dobro razmislite, imate vremena da se predomislite – jer vas čeka ono što se desilo u Valjevu, čeka vas opšta pobuna, vidim da vam je frka, imate problema sa tim. Dići će vam se pola Srbije. Ako će nešto da ujedini i opoziciju i narod, to su osnovni elementi – voda, vazduh i zemlja. Budete li nastavili ono što radite biće i ovaj četvrti, a to je vatra. Biće vatre, ja vam to obećavam. Nemojte se igrati sa ovim narodom više. Hvala.

Ovo je samo jedna u nizu pretnji koji članovi opozicije gotovo svakodnevno upućuju Srpskoj naprednoj stranci i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Podsetimo, poslednja u nizu pretnji uputila je Biljana Stojković predsedniku Vučiću rekavši da će mu "narod presuditi".

