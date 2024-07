"PONOSAN NA OVO ŠTO SMO DANAS ZAPOČELI" Vučić nakon potpisivanja memoranduma sa EU: Prekretnica i kvantni skok u budućnost za Srbiju

PONOSAN sam na ovo što smo danas započeli, projekat važan za Evropu, ali predstavlja prekretnicu i kvantni skok u budućnost za Srbiju, istakao je u današnjem obraćanju predsednik Aleksandar Vučić nakon potpisivanja memoranduma o razumevanju između EU i Srbije o strateškom partnerstvu o održivim sirovinama, lancima proizvodnje baterija i električnim vozilima, u prisustvu nemačkog kancelara Olafa Šolca i evropskog komesara Maroša Šefčoviča.

Foto: Novosti

- Razmišljao sam kako da se danas obratim ljudima i uvek sam više brinuo o suštini nego o formi i ponosan sam na ovo dana. Ponosan sam na ovo što smo danas započeli. Kada vidite da smo sve značjano iz Evrope doveli u Srbiju onda sam ponosan. Ovo je važno za sve, a najviše za Srbiju. Za nas će ovo predstavljati kvanti skok u budućnost. Znam teškoće sa kojima se suočavamo niti to krijem o naših gostiju. Sve radimo transparento i ponosan što otvoreno iznosimo to ne samo pred našu, već i evropsku i svetsku javnost. Ni u jednom delu postupka i procesa ne želimo da tajimo od ljudi. Srbija će insistirati i lično ću kao predsednik se boriti i za životnu sredinu i za život naših građana u Jadru i Rađevini, da im i voda i vazduh budu čisti. Razgovarao sam sa Šolcem i Ševčovičem o tome - izjavio je predsednik i dodao da je to garantija za nas.