"EKONOMIJA U RETROVIZORU" Mali poručio Nikeziću: Zemlja mora malo više da se voli, i o građanima mora malo bolje da se brine

MINISTAR finansija Siniša Mali odgovorio je potpredsedniku Stranke slobode i pravde (SSP) Dušanu Nikeziću.

- Ekonomija u retrovizoru. U ovom trenutku Srbija na računu ima 776 milijardi dinara, a nivo javnog duga iznosi 49,9 odsto. Ovo je, mora se priznati, zaista prava agonija za Dušana Nikezića, potpredsednika SSP-a, najvatrenijeg fana srpskih javnih finansija. Zaista, Nikeziću, očigledno je da „para nema“. Jer znamo kako to izgleda kada ih „ima“. Iz perioda kada ste građane obmanjivali o prosperitetu, na državnom računu nije bilo dovoljno novca ni za isplatu penzija. Tako to valjda izgleda kada „para ima“, to je ta opoziciona ekonomija u retrovizoru- napisao je Mali na Fejsbuku.

- A sećamo se kako izgleda kada „ima“ i posla. Onda je svaki četvrti građanin nezaposlen, prosek plata je 330 evra, a penzija 204. Sećamo se i vremena kada Srbiji niko nije hteo da odobri kredit jer je bila zemlja u koju niko nije imao poverenje, kada investicije nisu dolazile, kada se ništa nije gradilo, kada se nije marilo za životni standard građana.



U isto to vreme, nemaština nije važila za privatnu konsalting kompaniju Nikezićevog oca, niti za Đilasove firme koje su prihodovale 619 miliona evra. Nemaština je bila namenjena samo građanima Srbije - dodao je ministar Mali.

- Od 2012, Nikeziću, više nemate moralno pravo da se bavite srpskim javnim finansijama, koje ste uništili kada ste bili u poziciji da upravljate njima, nemate pravo da prosipate priče o boljem životu jer ga sa Vama nije bilo za građane, nemate politički intergritet da tražite poverenje građana Srbije koje ste izgubili. To uporno saznajete na svakim izborima u poslednjoj deceniji, ali, još jednom – ne marite za mišljenje građana zbog kojih bi trebalo da ste u politici. U toj istoj deceniji Srbija je napredovala, i to od onog trenutka kada se oslobodila vaše vlasti. Dostigli smo prosek plata od 830 evra, penzija od 390 evra, a do 2027. stremimo ka cilju da građani Srbije prosečno zarađuju 1.400 evra, a da penzije dostignu 650 evra - istakao je Mali.

- U istom periodu smo podigli međunarodni ugled naše zemlje, pa sada dobijamo priznanja međunarodnih finansijskih institucija, podigli smo atraktivnost zemlje za ulaganja i na korak smo do investicionog rejtinga. Godišnje se u Srbiju sliva i po 4,5 milijarde evra stranih direktnih investicija, nezaposlenost smo spustili na 9,4 odsto i otvorili više od 500.000 radnih mesta. Uz sve to, održavamo makroekonomsku stabilnost naše zemlje u veoma teškim globalnim uslovima, konsolidovali smo javne finansije, sproveli bolne reforme, izgradili putnu infrastrukturu i doveli Srbiju na put ekonomskog uspeha. Sve smo to uradili u godinama kada evrozona beleži zaduženost od 89 odsto, dok je srpski javni dug daleko ispod toga, i zemlja je apsolutno ekonomski stabilna i beleži najveći rast BDP-a u Evropi u prvom kvartalu, od 4,7 odsto. A, šta ste Vi uradili? Da, gledali ste šta radimo i napisali tekst. Lepo. Ali, za ekonomnski uspeh koji donosi i politički uspeh koji toliko želite, zemlja mora malo više da se voli, i o građanima mora malo bolje da se brine - zaključuje ministar Mali.