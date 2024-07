PREDSEDNIK Aleksandar Vučić učestvuje na Samitu Evropske političke zajednice u Londonu.

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

Vučić se sastao sa britanskim premijerom

Predsednik Vučić sastao se sa predsednikom Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Kirom Starmerom.

- Zahvalio sam našem domaćinu na organizaciji ovog važnog Samita. U vremenu velikih turbulencija i nesigurnosti, važno je da Evropa bude ujedinjena u iskrenoj želji za mirom, napretkom i očuvanjem zajedničkih vrednosti. Samo tako možemo da osiguramo bolju budućnost za sve naše narode - objavio je predsednik na svom Instagram nalogu.

"Važno da sačuvamo mir"

- Da vidimo šta je to za nas od presudnog značaja da u narodnom interesu uradimo, pre svega da sačuvamo mir, pre svega da vidimo kako dalje da unapređujemo našu ekonomiju i to je za nas od ključnog značaja. U skladu sa tim razgovaraću sa njima - rekao je Vučić novinarima pred početak sastanka.

Kaže da, ipak, njegova očekivanja po svemu drugom nisu prevelika.

- Nadam se da ću uspeti bar da kažem da bih voleo da imao više racionalnog pristupa i da je važan mir za nas, a mnogi ljudi to ne misle, ne razumeju, ne vide ili misle da je potrebno da rat traje da potpunog poraza nekog drugog. To je nešto što nanosi ogromnu štetu svima u Evropi, tako da nisam siguran da će to da naiđe na odobravanje svih drugih, ali to će biti pozicija Srbije - rekao je Vučić.

Poručio je da Srbija želi mir i ekonomski napredak i da će u skladu sa tim da se ponaša.