UDARNA PORUKA VUČIĆA NAKON ATENTATA NA TRAMPA: Ovo je čisti akt mržnje

ŽELEO bih još jednom da izrazim zabrinutost zbog užasnih događaja koji su se zbili noćas u SAD, pokušajem atentata na bivšeg predsednika i predsedničkog kandidata Donalda Trampa. Želim mu dobro zdravlje i brz oporavak i nadam se da će ovo ludilo mržnje koje se širi po svetu da prestane i da će postojati veće poštovanje za drugačije mišljenje i da će manje biti agresije pogotovo od onih koji drugima prebacuju da su agresivni a najčešće baš sa te strane dolaze napadi.

Novosti

Ovo je rekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom obraćanja iz Kaira a jutro nakon pokušaja atentata na Donalda Trampa.

- Verujem u snagu američkog naroda da sve ovo prevaziđe i uveren da ćemo mi u Srbiji uspeti da sačuvamo razum i da shvatimo koliko je mir važan - kaže Vučić i dodaje:

- Veoma precizno sam govorio u petak. Iskoristio sam jednu sintagmu pervezno inverzno, možete i tu da napravite inverziju. Sve što se govori i radi sve je suprotno. Dakle, svi u takvozanim vuk liberalnim pokretima koji pričaju protiv agresije su najagresivniji. Kada vam kažu da te kazni alah onda je to plemenito i kriv je onaj koji je meta tog napada. Kada vam kažu da vam decu treba tuširati uranijumom nije kriv taj što je rekao, treba stati u zaštitu takvih treba osuditi onoga koji treba da bude ubijen osiromašenim uranijumom. To vam je kao i sa tom pričom. Podsetiću vas na reakcije zbo jednog udarca, običnog udarca koji smo smi mi osudili, a ne atentata poput atentata na Fica, Trampa. Ovo je čisti akt mržnje. Čuli ste onog ko je to uradio da je rekao da mrzi Trampa i republikance. Ako se zalažete za mir, onda kažu: "a, ne, ne. Ti nisi za mir već protiv naše pobede nad Rusijom." Bukvalno je sve obrnuto. Kada vam neko govori o nezavisnim medijima vi unapred znate. Samo napravite inverziju i znate šta je istina.