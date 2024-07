VUČIĆ ODGOVORO HELEZU: Ja kad kažem pokaži mi snajper koji sam držao, onda je "maca pojela jezik"

PREDSEDNIK Republike Srbije boravi u dvodnevnoj poseti Egiptu gde je govorio o napadima i prozivkama koje se sve češće mogu čuti od strane političara iz Federacije BiH.

Foto: Printskrin

On je istakao odakle vetrovi duvaju i da je iznenađen govorom iz Srebrenice od strane Bećirovića.

- Deset puta govorite o velikosrpskoj državnoj politici, pričate gluposti o SANU, i da ne pričam o drugom. Sve to je očekivano i zato je za nas važno da budemo oprezni i izbegnemo to, jer mir radi u korist svih... Mi imamo kako da rastemo ekonomski. Kada čitate Helezove izjave vidite da je to neko ko živi u komentarima obožavalaca, nema veze sa realnošću... Ne znaju kolika su plata i penzija u Srbiji, koliko smo puteva izgradili. Misle da sam držao snajper, a ja ga u životu nisam uzeo. Ja kad kažem pokaži to, onda je "maca pojela jezik"... Dok opet neka nova laž ne zaživi u narednih 10/12 godina - istakao je Vučić.