VUČEVIĆ O KLETVI MUNIRE SUBAŠIĆ VUČIĆU: Na nama je da razumemo svačiju bol i da ne dozvolimo da sena zaborava padne na srpske žrtve

O TOME kako će Srbija odgovoriti na zveckanje oružja iz regiona, šta će biti sa litijumom i kako će država pomoći talentovanoj deci, govorio je premijer Srbije Miloš Vučević za Prvu televiziju.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Premijer se dotakao reči Munire Subašić, iz organizije "Majke Srebrenice", koja je uputila uvrede na račun predsednika Srbije i njegove dece, rečima "Alah treba da kazni Vučića što nije bio sponzor rezolucije".

- Mislim da proklinjanje bilo koga ne umanjuje vaš bol za vašim srodnikom. Ženi koja je to pretrpela ne treba odgovorati na drugačiji način. Mislim da se predsednik juče izjasnio na odgovarajući način. Nelogično je da bacite prokletstvo na onoga ko je pre devet godina došao da se pokloni senima ubijenih, a onda je valjda i sam trebalo da bude ubijen. Nemamo devet godina krivca, a oni koji bi trebalo da nađu krivca bi morali sami sebe da prijave. Na nama je da ne rasplamsavamo strasti, da ne dajemo olako izjave, da imamo racionalni pristup svemu, da razumemo bol i Bošnjaka, Hrvata i Albanaca, ali da ne dozvolimo da senka prošlosti i zaborava padne na naše žrtve. Često nam se to dešavalo, kao da smo se toga stideli. Ono što je za mene zabrinjavajuće jeste pristup dvostrukih aršina - o Srebrenici svi pričaju, a kada pričamo o našim žrtvama nikoga nema.

"Mi smo 11. jula odbili da odgovorimo Bećiroviću, jer to nije bio datum za odgovor"

Premijer je naglasio i da je bio u Bratuncu, sa narodom i episkopima, gde je ubijeno 4.000 Srba.

- Sem ruskog ambasadora u BiH, niko nije došao. Tu su ubijane i žene i deca. To nije bio pomen vojnicima, a ni njih se ne stidimo. Činjenica je da u Bratunac niko neće da doće da ostavi ni cvet. Kao što nema osude Jasenovca. Razumemo i saosećamo se sa bolom svih ostalih naroda. Mi smo 11. jula odbili da odgovorimo Bećiroviću, jer to nije bio datum za odgovor. Niko neće da dođe na naša stradalna mesta - rekao je Vučević.

On je naglasio da Srbija sve vreme poziva BiH da pravi jedinstveno tržište, da jača ekonomiju, gradi auto-puteve, da se ulaže u infrastrukturu obe države, ali da se stalno dobijaju opskurne optužbe da se Srbija stalno sprema za rat.

- I da smo mi stalno faktor destabilizacije. Sve vreme Srbija drži ispuženu ruku prema svima. Imate par iritatno stupidnih tvitova međunarodne zajednice. Sve što je rekao Vučić, nažalost se dešava, da Rezolucija donosi ukidanje Republike Srpske i posle optužbe ka Srbiji. To je i moja poruka građanima Srbije, na kraju će da dođe i Srbija, kao krivac za građanski rat devedestih godina i raspad jeste legalne i legitimne države- Jugoslavije. Jedni narodi su hteli da izađu iz te države, a Srbija je htela da ostane. Nažalost, desilo se to što se desilo. Nama se svakodnevnim imputiranjem nameće da smo izvršili agresiju, okupirali Kosovo i da spram toga moramo biti kažnjeni. Činjenica je da su Srbi najviše stradali, da su nas proterali, da danas iamte 250.000 manje Srba u Hrvatskoj - rekao je Vučević i dotakao se napada na Danila Vučića.

Napadi na Danila Vučića su za svaku osudu

- Zamislite da vam se sve to dešava u manje u sedam dana, da vam sina treba kupati uranijumom, proklinju, optužuju da ste pucali na građane ne znam ni ja kog grada. Sve je to povezano, sve su to hibridni ratovi, da se vršiu destabilizacija cele države. Nemamo dilemu da je to sve povezano. A njima mogu da poručim da njihovim porodicama i njima želimo sve najbonje, a u politici potpuni debakl. Niko od nas ne zna kako im se zovu deca i supružnici. To se nikada nije radilo. Ovo je zaista monstruozno i za svaku osudu. Mi pričamo o jedinstvenom tržištu, hajde da svi bolje živimo, ali oni će da pričaju da će da nas kazne jer smo potencijalni agresori. Jedino ko šalje ozbiljne poruke je Srbija i njeno rukovodstvo. Hajde da poštujemo sve žrtve, da nemamo nove žrtve. Da je Srbija dobra zemlja, pokazuje da njihovi građani vole da dođu turistički u Srbiju, da se leče i uče. Iz Crne Gore svi, a posebno oni koji imaju nešto da kažu loše za Srbiju. Svi se leče u Srbiji, jer je Srbija ozbiljna država sa dugom tradicijom.

BONUS VIDEO:

RASKRINKAVA LAŽI I LICEMERJE I BORI SE ZA ISTINU O SRPSKOM NARODU: Vučiću ovo nikada neće oprostiti