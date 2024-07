MALI JASNIJI NEGO IKAD: Srbija se konačno oporavila od postđilasovskog traumatskog sindroma!

MINISTAR finansija Siniša Mali poručio je kako Dragan Đilas u mrou svojih prozivku na račun predsednika Srbije, uporno prećutkuje kakav je bio rezultata vladavine "demokrata" u Srbiji pre 2021. godine i u kakvom su stanju ostavili Beograd i celu Srbiju.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Njegov komentar koji je nazvao "Postđilasovski traumatski sindrom" prenosimo u celosti:

"Moralno sakaćenje, ekonomsko slabljenje, političko-medijska agresija, priželjkivanje sukoba i kraj Srbije - Dragan Đilas je ispratio da je tih pet tačaka danas napisao predsednik Srbije Aleksandar Vučić objašnjavajući šta neki priželjkuju našoj zemlji.

Ali, Đilas prećutkuje da bi se svih pet tačaka moglo pobrojati i kao rezultat vladavine “demokrata” u Srbiji pre 2012. godine, u vlasti u kojoj je i sam učestvovao na bitnim funkcijama. Kakve demokrate, takve i demokratske tekovine koje su ostavili za sobom.

A, ostavili su prezadužen Grad Beograd, uništen sistem funkcionisanja glavnog grada sa jednom od najvećih sramota za vreme mandata bilo kog gradonačelnika - nezakonito naplaćivanje skupljih vrtića roditeljima dece u Beogradu, što je aktuelna vlast do dinara vratila roditeljima.

Ostavili su Srbiju bez investicija, jer nijedan investitor nije želeo da dođe u nerazvijenu zemlju, bez infrastrukture, bez konsolidovanih javnih finansija, bez privrednog ambijenta koji podstiče otvaranje novih radnih mesta, bez ikakve poslovne perspektive.

Popravili smo to, da Vam kažem. Danas Srbija godišnje privlači 4,5 milijardi evra stranih direktnih investicija, u prvoj polovini ove godine 2,3 milijarde, otvorili smo više od 500 fabrika i proizvodnih pogona i više od 500.000 radnih mesta.

I, znate šta? Nemojte misliti da, zatrpani Vašim demagoškim izlivima u medijima, građani to ne vide. Vide, i to pre svega na svojim računima, jer su do 2012. godine, u “zlatno doba” Đilasovo, doduše, zlatno i jeste bilo, ali samo za njega, prosečno primali 330 evra, dok je penzionerima isplaćivano tek 200 evra prosečnih penzija. Vide i po tome, što vase vreme pamte po katancima na fabrikama, a mi smo tokom upravljanja Srbijom u poslednjoj deceniji otvorili više od pola miliona novih radnih mesta i nezaposlenost sa 25,9 spustili na 9,4 odsto.

Jel to ekonomsko slabljenje o kome pričate? U doba kada ste upravljali Srbijom iz nje je čak i MMF pobegao. Danas MMF hvali ekonomski napredak Srbije, a oči sveta su uprte u nas jer ćemo 2027. biti domaćin najveće Međunarodne specijalizovane izložbe EXPO.

Srbija se konačno oporavila od postđilasovskog traumatskog sindroma, a vreme u kome su građani živeli u nesigurnosti, ekonomskoj neizvesnosti, nemanju perspektive, u kojoj su maštali o poslu kako bi prehranili porodicu, dok ste vi sticali svojih 619 miliona evra, je mračna strana srpske politike koju građani ne zaboravljaju.

Znate i Vi to odlično, građani Vas uporno to podsećaju na svakim izborima. Ali, ne biste vi mogli Srbiju onoliko moralno da osakatite i oslabite da Vam je makar i malo stalo do Vaše zemlje i toga kako građani žive.

Jedino što je golo u ovoj priči je istina. Istina da smo postali najbrže rastuća ekonomija u Evropi sa rastom BDP-a od 4,7 odsto u prvom kvartalu, istina da ne možete nikada da nadmašite ekonomske rezultate Srbije u protekloj deceniji.

A Srbija je tek počela" naveo je Mali.

