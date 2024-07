VUČIĆ O IZJAVI VESLIJA KLARKA: Mi nismo ničiji pioni, ni Rusije ni Amerike, i nikada nećemo biti

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je rekonstruisani put Studenica—Rudno, gde je prokomentarisao izjave Veslija Klarka da "stvara veliku Srbiju".

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/

- Vesli Klark je ostavio svoj neizbrisiv trag na Balkanu. Nažalost, taj trag nisu bili ni putevi ni pruge, to je bilo ubijanje našeg naroda i dece, to su istorijske činjenice i to se neće promeniti. Meni je drago da oni uživaju u napadima na Srbiju, to znači da smo ojačali i da pri tome moraju da se služe neistinama. Interesantno mi je što je rekao da smo agent ili pioni Rusije na Balkanu. Moja poruka je - mi nismo ničiji pioni, ni Rusije ni Amerike, i nikada nećemo biti. Ovde živi slobodarski narod, koji je više od svega cenio i ginuo za svoju slobodu. Bilo bi dobro da je tu lekciju savladao još 1999. Srbija neće da služi nikome, nijednoj velikoj sili, Srbija će da služi samo svom narodu - poručio je Vučić.