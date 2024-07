"PROMAŠILI SU" Vučić o napadima iz Hrvatske: Nisam se mnogo uznemirio

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić, po završetku vežbe "Vatreni udar 2024", komentarisao je i najnovije napade iz Hrvatske upućene na njegov račun.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

- Promašili su. Za razliku od činjenice da se oni ponose svojim ustaškim poreklom... Meni niko iz porodice nije bio četnik. Slučajno - niti se time ponosim, niti se zbog toga žalim, niti pravdam niti bilo šta. Samo obični Srbi koji su stradali od ustaškog terora i ništa više. Ali ja njih razumem. U Vojvodini sa majčine strane su stradali od Nemaca koji su dedu mog odveli u logor. Oni, kao i svi drugi, misle valjda da sve mogu i da im je sve valjda dozvoljeno jer je to tako izgledalo 30 godina. Nisam se mnogo uznemirio. Svaki put što gore se oni trudili da o meni nešto kažu iz njihovog ugla, čini mi se da ljudi u Srbiji to razumeju koliko je važno i koliko je dobro da nastavim da radim, jer je to onda uvek najbolji dokaz da dobro činimo za našu zemlju - rekao je Vučić.