PREMIJER VUČEVIĆ O LITIJUMU: Pod ucenama ne radimo, srpska Vlada odbija ultimatume

PREMIJER Srbije Miloš Vučević, je tokom gostovanja na Blic TV govorio o glavnim društvenim i političkim temama, i naveo da je rudarstvo neotuđivi deo naše zemlje.

Premijer Vučević naveo je da Vlada Srbije neće raditi pod ucenama i ultimatumima.

- Svako ima pravo na svoj stav, ali je u naravi našeg naroda da ne voli ucene i pritiske. Mi smo srpska vlada, ne radimo pod ultimatumima. Ja neću postupati po bilo kom ultimatumu. Mi tek treba da razgovaramo o tom pitanju. Ne bih to mogao nazvati svelitijumski sabor, ako je to 2.000 ljudi, a imate paradoks, o kojem je govorio predsednik Vučić, da su svi upalili mobilne telefone koji koriste litijumske baterije, na antilitijumskom saboru. Podržavam iskorišćavanje svih resursa, verujem u održivi razvoj i da su ekonomija i ekologija dve grane istog stabla. Mislim da je rudarstvo neotuđivi deo Srbije, još od srednjeg veka. To je velika ekonomska šansa. Oni koji tvrde suprotno nisu dobronamerni. Mislim da je moguće napraviti dobar balans između ekonomije i ekologije. Dobijemo li takve garancije i investicije, da su ovde plate i da se ovde plaćaju porezi, svim snagama sam za to. Prednost je s čim raspolažemo, a ne da sami sebi pucamo u noge i da se kažnjavamo. Moj fokus nije na Rio Tintu, ne mislim da su neprijatelji. Kao predsednik Vlade ja vodim računa o Srbiji - rekao je premijer i naglasio da imamo prava da koristimo naše resurse i iz toga ostvarujemo profit.

- Nismo ničija kolonija. Mi imamo ono što ste rekli da je kritični materijal, Srbija spram toga treba da bude uvažena. Zamislite da Irak ili Kuvajt ne vade naftu ili Rusija gas. Razumem one koji su zaista uplašeni, ali ne razumem one koji su za par stotina hiljada evra prodali svoje imanje Rio Tintu, a posebno ne razumem one političare koji su doveli Rio Tinto u Srbiju. To su licemeri kakve odavno nismo videli. Pod ucenama ne radimo, srpska Vlada odbija ultimatume - jasno je poručio Vučević.

