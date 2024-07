I BRISEL ČITA NORMALIZACIJU KAO PRIZNANJE: Uoči nastavka današnjeg tehničkog dijaloga Beograda i Prištine iz EU izneli stav

ZA pregovarački sto u Briselu, a posle propale runde na visokom nivou prošle nedelje, danas bi trebalo da sednu direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i prištinski predstavnik Besnik Bisljimi.

Razgovore koji su zapali u ćorsokak, jer premijer privremenih institucija na KiM Aljbin Kurti nije ni želeo da razgovara sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, postavljajući besmislene uslove koji podrazumevaju da Srbija prizna tzv. Kosovo, pokušaće da pokrenu pregovarači na tehničkom nivou, mada nije realno očekivati pomak.

Prema rečima portparola EU Petera Stana, prioritet i agendu određuje "najveća hitnost početka primene Sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa" dveju strana.

Na pitanje novinara - da li je to što pet zemalja članica EU ne priznaje nezavisnost tzv. Kosova u skladu sa ciljem Sporazuma o normalizaciji odnosa, Stano je naglasio da je cilj dijaloga Beograda i Prištine normalizacija odnosa i da je EU dat zadatak da, kao posrednik, radi na tome da pomogne dvema stranama da ostvare normalizaciju odnosa.

- Tu nema nikakvog priznanja, ali bi, naravno, logična posledica normalizacije bilo priznavanje. Ali, to je nešto daleko kasnije u procesu - rekao je Stano. - Zadatak je normalizacija odnosa, na kraju će same strane definisati šta pod time podrazumevaju i šta će biti njene posledice kada stignu do toga, uz pomoć EU.

Dinar, roba, rampa... MEĐU temama koje bi se danas mogle naći na stolu, pod uslovom da Priština ponovo ne opstruira proces, trebalo bi da budu problemi sa kojima se naš narod susreće posle odluke Kurtija da protera dinar sa KiM, ali i nestašice srpske robe. Više od godinu dana spuštena je rampa za naše proizvode, a Brisel gotovo da nije reagovao.

Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Đozep Borelj ocenio je u autorskom tekstu da je "tokom njegovog mandata u okviru dijaloga Beograda i Prištine urađeno mnogo, dodajući da su za napredak u dijalogu Beograda i Prištine potrebni hrabrost, vizija i politička volja lidera obe strane".

- Neophodno je deblokirati evropsku budućnost za obe strane i ojačati bezbednost i stabilnost u regionu. Posredovanje EU ne može doneti veću normalizaciju nego što Kosovo i Srbija žele. Za nekoliko meseci, različiti ljudi će biti zaduženi za ovu temu u Briselu, ali se očekivanja Evropske unije i njenih država članica neće promeniti. Obaveze Kosova i Srbije neće nestati - istakao je Borelj.

Dodao je da se za vreme njegovog mandata radilo na pitanju uspostavljanja Zajednice srpskih opština i naveo je da je reč o jednom od "najosetljivijih pitanja u dijalogu", da je predstavljen tzv. evropski nacrt statuta ZSO, ali dokument nije zaživeo.

Borelj je još jednom ponovio da je Srbija bila spremna za sastanak prošle nedelje, ali je "Kosovo tražilo od mene da prenesem set preduslova":

- Trenutno su pozicije dveju strana i dalje udaljene.

Inače, i pored toga što Kurti nije hteo da sedne za sto, pa je jasno ko ne želi da razgovara, Bisljimijev savetnik Klisman Kadiu je rekao juče da "Kosovo ostaje konstruktivno i pozitivno angažovano u procesu koji je praćen blokadama i čestim odbijanjima sa druge strane"?!