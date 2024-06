PROTESTUJU PROTIV RIO TINTA, A PRODALI IM ZEMLJU! (FOTO/VIDEO)

NEBOJŠA Petković "Ne damo Jadar" došao je na protest, a njegov otac je prodao zemlju Rio Tintu. Takođe, Đilasov kum prodao je Rio Tintu zemlju za 717.174 evra.

Foto: Novosti

O prodaji zemljišta od strane porodice Petković, najbolje svedoče dokumenta odnosno kupoprodajni ugovor.

Đilas za kopanje litijuma, a Borko na protestu protiv?!

Danas se u Loznici održava "ekološki" protest na kome se učesnici deklarativno bore protiv litijuma. Po učesnicima protesta, pre bi se reklo da su ovo politički protesti. Između ostalog, Nebojša Petković "Ne damo Jadar" došao je na protest, a njegov otac je prodao zemlju Rio Tintu.

To najbolje ilustruje primer Borka Stefanovića, iz stranke Slobode i pravde, čiji se predsednik Dragan Đilas javno zalaže za iskopavanje litijuma! Podsetimo, Đilas je 2017. za Nedeljnik doslovce izjavio sledeće:

“Hajde da pričamo o Beogradu, o ekonomiji. Evo, potvrđeno je da je kod Loznice otkriveno drugo po veličini nalazište litijuma u svetu i najveće u Evropi. Hajde da pričamo o koncesiji na te rudnike, ali da fabrika baterija bude kod nas, zato što su one u svim mobilnim telefonima i električnim automobilima. Zar to nije šansa za Srbiju? To će da zaposli hiljade i hiljade ljudi i napravi brend od naše zemlje. Zamislite u svakom mobilnom telefonu ili u automobilu deo na kome piše „Made in Srbija". To su teme koje su nam danas potrebne” izjavio je Đilas.

Još neki od učesnika koji su se sjatili u Loznici su svi oni koji su rame uz rame stajali sa Đilasom na decembarskim izborima, kao što su Miroslav Aleksić, Milan Parandilović, Biljana Stojković Dabrica i Srđan Milivojević.

Podsećamo, na protestu će govoriti i Adi Selman, voda organizacije Karton revolucija iz Tuzle, koji Srbe optužuje za genocid u Stebrenici i koji je pre nekoliko godina organizovao marš za Srebrenicu, a danas narodu Srbije govori o litijumu.

Pukla istina na N1: Na protest protiv litijuma došla sam da kažem vlasti “Iš iz Niš”!

U centralnim vestima N1 večeras se reporter uključio pred početak “ekološkog” protesta protiv iskopavanja litijuma. Ono što niko nije mogao da očekuje, jeste da će već na samom početku ankete među protestantima, istina isplivati na videlo.

Naime, reporter N1 je objasnio kako je ovo protest protiv iskopavanja litijuma, čak je i ne ekranu pisalo da se uključuje upravo sa jednog takvog protesta. A onda, kada je okrenuo mikrofon ka gospođi pored i upitao je zašto je ona ovde, usledio je hladan tuš.

- Došla sam ovde čak iz Niša, da kažem ovoj vlasti iš iz Niš! Eto zat - izjavila je ova gospođa.

Ovo najbolje dokazuje koliko večerašnji protest u Loznici nema ama baš nikakve veze sa životnom sredinom, već je kao i svi prethodni usmeren protiv vlasti i predsednika Aleksandra Vučića.