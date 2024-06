INCIDENT NA VRAČARU: Profesor Filip Ejdus verbalno napao člana biračkog odbora

NA BIRAČKOM mestu 31 u Osnovnoj školi "Jovan Miodragović" na Vračaru jutros oko 10 sati je došlo do incidenta kada je profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu Filip Ejdus verbalno napao člana odbora, a zatim nastavio da vikanjem uznemirava glasače i kontrolore.

Foto D. Milovanović

To je rekla članica odbora na tom biračkom mestu Sara Radivojević.



- Ušao je gospodin Filip Ejdus vidno iznerviran, ne znam zbog čega. Došao je do mene, pitao me kakve su to liste i šta ja radim i počeo je da viče na mene. Pokušala sam da mu objasnim, ali nisam mogla da dođem do reči, rekla je Radivojević.

Dodaje da je Ejdus uznemirio glasače, da je nastala gužva i da se u tom trenutku pojavila predsednica biračkog mesta Hristina Jovanović i pozvala policiju.

- Ljudi su prestali sa radom i nisu znali kako da reaguju. Hristina je pozvala policiju i zaista su brzo došli. Ejdus je glasao, ali nastavio da viče, međutim policija ga je udaljila sa biračkog mesta i posle je sve bilo u redu, rekla je Radivojević.

Glasanje na ovom biračkom mestu je nastavljeno i do ovog trenutka se odvija neometano.

(Tanjug)



BONUS VIDEO: PREMIJER VUČEVIĆ GLASAO U NOVOM SADU: Na biračkom mestu sa suprugom i sinovima