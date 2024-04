"BEZ IKAKVOG ODLAGANJA" Poruka iz EU za Prištinu: Hitno formirati ZSO

PRIŠTINA mora hitno da ispuni svoju obavezu da formira Zajednicu srpskih opština (ZSO), izjavio je danas portparol Evropske komisije Peter Stano povodom više od 4.000 dana otkako je Briselskim sporazumom predviđeno fomiranje ZSO i upozorio da ukoliko to ne učini, to se neće smatrati pozitivnim znakom spremnosti da nastavi putem normalizacije odnosa sa Beogradom.

Stano je na brifingu za medije u Briselu, na pitanje Tanjuga šta EU planira da uradi kako bi ZSO bila konačno formirana i da li će ovo pitanje biti jedna od tema dijaloga na nivou glavnih pregovarača u četvrtak u Briselu, rekao da će taj sastanak biti usredsređen uglavnom na pitanje zabrane upotrebe dinara i da ZSO nije glavna tema, ali da je to pitanje uvek prisutno tokom svih komunikacija EU sa prištinskim zvaničnicima.

On je podsetio da je EU na nivou lidera više puta zatražila od Prištine da ispuni svoju obavezu da formira ZSO.

- Formiranje ZSO je dugogodišnji zahtev i dugogodišnja obaveza Kosova, tako da to mora da bude pod hitno ispunjeno. To je EU nekoliko puta ponovila na najvišem nivou, na nivou evropskih lidera. Ako Kosovo ne uspe to da ispuni, to se neće videti kao pozitivan znak spremnosti da nastavi putem normalizacije, koji je sada povezan sa napretkom Kosova na putu ka pristupanju EU - rekao je Stano.

On je dodao da će sastanak na nivou glavnih pregovarača u četvrtak u Briselu biti usredsređen na druga pitanja, uglavnom na pitanja o kojima se razgovaralo proteklih nedelja u Briselu kako bi se rešile posledice odluke takozvane Centralne banke Kosova o upotrebi dinara.

- ZSO kao takva nije jedna od glavnih tema, ali ovo (pitanje) je sveprisutno. Ono je prisutno na svakom sastanku, u svim našim kontaktima sa kosovskim partnerima, jer je to jedan od uslova koji je zaista hitno potrebno ispuniti - rekao je Stano i naglasio da ZSO treba da se formira "bez ikakvog daljeg odlaganja".