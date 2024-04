ARKAN JEDNIM POTEZOM DUBOKO RAZOČARAO ŠEŠELJA: To mu je zamerio više nego kriminal i rad za službu

KAKO navodi bivši telohranitelj Slobodana Miloševića, Goran Pajić, Željko Ražnatović Arkan se aktivno nudio da sarađuje sa Haškim tribunalom.

Foto: Igor Marinković/Novosti arhiva/ilustracija

Goran Pajić, bivši telohranitelj Slobodan Miloševića navodi da je informacija o saradnji Arkana sa Hagom tačna.

- Gospodin Šešelj je bio razočaran u Arkana jer se on nudio Hagu. Prema zvaničnim saznanjima, on je u Hag išao nekoliko puta i nudio se da bude svedok. Ali, kada su mu u Hagu tražili da ponudi dokaze za to što je govorio, on nije imao, pa su ga zato i otkačili - rekao je Pajić tokom svog gostovanja na TV Hepi.

On je zaključio da ta činjenica da je Arkan bio odbijen od strane Haškog tribunala da svedoči protiv Miloševića govori o tome kako njih dvojica nisu imali nikakvih dodirnih tačaka.

Ipak, Vojislav Šešelj je i ranije govorio za Arkana da je kriminalac i da je radio za službu DB.