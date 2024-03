BRNABIĆEVA ODGOVORILA ĐILASU POSLE NAPADA NA VUČEVIĆA: Vaš realni domet je da osmislite krađu toalet papira iz Skupštine

ZA novog mandatara za sastav Vlade Srbije na predlog predsednika Aleksandra Vučića izabran je Miloš Vučević, a odmah je usledila čestitka bivše premijerke Ane Brnabić, ali i napadi od strane lidera SSP Dragana Đilasa.

- Tajkun nad tajkunima i lopov nad lopovima, Dragan Đilas, koji je kao gradonačelnik ostavio dug od 1,2 mlrd evra Beograđanima, uključujući i primaoce socijalne pomoći i porodilje (!), koji je od dece oteo odmaralište da bi ga dao svojoj firmi za kuću Velikog brata, koji se sam, pun ponosa, pohvalio da je, za 10 godina bavljenja politikom, uspeo da prihoduje 619 mil evra (u proseku 172.000 evra dnevno svaki dan za tih 10 godina), dok je pola miliona ljudi ostalo bez posla, 51% mladih bilo nezaposleno, a prosečna mesečna plata bila 330 evra, našao se da kaže nešto o Milošu Vučeviću koji je, takođe kao gradonačelnik, Novom Sadu, Srbiji, doneo čak dve prestižne titule - Omladinska prestonica Evrope i Evropska prestonica kulture, za čije su vreme u Novi Sad, zahvaljujući hrabrosti, viziji, trudu i timskom radu sa Aleksandrom Vučićem i Vladi Srbije, došli investitori kao što su Continental, NIDEC i Barry Callebaut, završio se novi Žeželjev most, počeo da se gradi još jedan most, izgradio se Naučno-tehnološki park u kome je sada, između ostalog smešten Institut za razvoj veštačke inteligencije, koji je, sa OPENS, primer kako podržati mlade u jednom gradu, i iza koga ostaje još mnogo toga drugog. Tako vam je to kad imate svoje medije pa vas oni ubede da ste genije, a vaš realni domet je da, kao lider opozicije, osmislite krađu toalet papira iz Skupštine - napisala je Ana Brnabić na Iksu.

