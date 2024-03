TUKAO ŽENU I TASTA PRED ĆERKOM: Đilas priča o nasilju nad ženama, a njega je supruga prijavila (VIDEO)

DRAGAN Đilas izjavio je da je poslanika Marijana Rističevića žena prijavila za fizičko nasilje i podnela krivičnu prijavu.

Foto: Printscreen/Iks

To kaže Đilas čija je supruga 07.12.2014. u službenoj belešci MUP-u Vračar izjavila sledeće:

- Oko 21 sat, kad je vratio ćerkicu kući, ja sam rekla Draganu da mi više ne preti kako će mi oduzeti decu. Dragan je nasrnuo na moju majku, mene je zgrabio za ruke i pribio uza zid, a mog oca oborio i pesnicom mu zadao udarac u predelu glave, i to sve pred našom ćerkom Anom. Psihički me je maltretirao, to jest vršio torturu nada mnom dok sam bila trudna, dete je rođeno prevremeno i sa srčanom manom, ima ozbiljnu aritmiju. Pre mesec dana mi je pretio tako što mi je rekao: "Odrubiću ti glavu".

ZEMLjO, OTVORI SE! ĐILAS PRIČA O NASILjU NAD ŽENAMA A SUPRUGA GA JE PRIJAVILA DA JE TUKAO NjU I TASTA PRED ĆERKOM!



Dragan Đilas: "Marijana Rističevića je rođena žena prijavila za fizičko nasilje, žena je podnela krivičnu prijavu!"



Reče Dragan Đilas čija je supruga 07.12.2014. u… pic.twitter.com/bcqtTv9Odc — Detektor laži (@LaziDetektor) March 30, 2024

BONUS VIDEO: SRBI I RUSI BLISKI I U SRCU I U DUŠI: Čuveni ruski glumac Nikolaj Burljajev ekskluzivno za "Novosti"