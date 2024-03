"SRAM GA BILO ZA DINKA ŠAKIĆA!" Vučić i Gruhonjiću - Sve najgore mislim o svakoj njegovoj reči; Pozivam sve da niko nikom ne preti

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić se obraća javnosti iz palate "Srbija".

Vučić je između ostalog odgovarajući na pitanja novinara komentarisao i slučaj novosadskog profesora Dinka Gruhonjića, kao i zahtev studenata koji traže njegovu smenu zbog njegovog užasnog govora mržnje prema Srbiji.

- Ja pozivam sve da niko nikom ne preti, pozivam profesore da ne govore novinarkama da su ružne, to je sramota za te profesore, ne liče baš na profesore, to su oni što podržavaju Dinka Gruhonjića. Za ove druge molim da ne prete Dinku Gruhonjiću i nikom drugom. Sve najgore mislim o svakoj reči i svakoj izjavi Dinka Gruhonjića, ali ću svom svojim snagom kao predsednik da štitim njegov fizički integrite i njegovo pravo na drugačije mišljenje. Ne postoji čovek koji gore misli o svakom slovu koje je on izgovorio. Sram ga bilo za Dinka Šakića! Divno ime Dinko Šakić, sram te bilo! Ustaški zlikovac koji je poklao desetine i stotine hiljada Srba. I niko ne sme da kaže to. Evo ja kažem - sram te bilo za to! Ali to ne znači da iko sme da ugrožava njegov fizički integritet ili da ne sme da mu se dozvoli da on odgovori na to. Ima pravo na to, mi smo demokratska zemlja - rekao je Vučić na pitanje o Gruhonjiću.