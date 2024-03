OD BEOGRADA DO NIŠA ZA 130 MINUTA: Evo kada će biti završena brza pruga

OD centra Beograda do Niša najkasnije do kraja 2027. godine vozom će se putovati za dva sata i deset minuta, najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Foto: Tanjug/Aleksandar Ilić

On je prilikom obilaska radova na rekonstrukciji i modernizaciji pruge Niš-Dimitrovgrad na deonici Pirot-Sukovo istakao da za ovaj projekat, zajedno sa obilaznicom, Srbija od EU dobija 430 miliona evra.

Predsednik je istakao da bi idealno bilo da se radovi završe do maja 2027. godine zbog održavanja izložbe Ekspo, ali, kako je naveo, mala je verovatnoća da se to dogodi.

- Realno je da to bude do kraja 2027. To je neverovatna stvar za celu Srbiju. Od Pirota do Beograda stizaće se vozom za tri sata. Dva sata će biti potrebno da se dođe od centra Beograda do centra Niša. Za tu deonicu dobili smo ogroman novac. A kako su nam rekli iz EU, sa kojom radimo na ovom projektu, novca će biti značajno više. Sve ukupno košta 430 miliona evra, računajući i obilaznicu oko Niša i drugu prateću infrastrukturu. Od toga ćemo na poklon od Evrope dobiti oko 180 miliona evra za deonicu Niš-Dimitrovgrad, plus za obilaznicu - rekao je Vučić i dodao:

- Konačno se stvari kreću, a ja sam uvek nezadovoljan. Mislim, može brže, ali to su velike stvari koje menjaju izgled zemlje.

Pruga Niš-Dimitrovgrad jedina je deonica na međunarodnom Koridoru 10 koja je jednokolosečna i koja do sada nije bila elektrificirana. Sagrađena je davne 1887. godine i do danas nikada nije temeljno rekonstruisana. Zbog toga su na pojedinim deonicama vozovi saobraćali brzinom od 10 do 30 kilometara na čas, što će se, prema rečima predsednika, konačno promeniti.

Foto: Novosti

Radovi na pruzi Beograd-Niš u narednom periodu odvijaće se u tri faze.

- Prva je do Velike Plane, druga Velika Plana-Paraćin i treća Paraćin-Trupale. Podižemo celo Pomoravlje, podižemo smederevski i podunavski deo Šumadije, ali i kompletan nišavski deo Rasinskog okruga - rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da su pravci Beograd-Niš i Niš-Dimitrovgrad strateški projekti. Značaj ove pruge je, kako je rekao, veliki, jer je ovo najkraći put između Zapadne Evrope i Bliskog istoka. Biće otklonjena saobraćajna uska grla između Srbije i Bugarske, ali i povećan kvalitet i skraćeno vreme putovanja, a vozovi više neće prolaziti kroz centar Niša.

- Koga znate ko ide vozom od Beograda do Niša. Ljudi su zaboravili da imamo prugu i vozove, a pola miliona ljudi, odnosno šest miliona polazaka zabeleženo je u vozovima do Novog Sada. Što moja deca ne znaju šta je voz? Zato što je za 36 godina izgrađeno i obnovljeno nula kilometara pruge - kazao je Vučić.

Predsednik je naglasio da ovaj projekat ima ogroman značaj za istok Srbije i najavio je da će radovi na obilaznici oko Niša početi najkasnije 1. juna.

Foto: Novosti

- To je za Nišlije ogromna vest, uz sve projekte koje smo radili, uz sve fabrike koje smo doveli. Znam da ljudi nisu nikada sasvim zadovoljni, ali ovo su velike stvari za ovaj grad. Mora sve da se uradi kvalitetno i dobro, ovo je za nas od velikog značaja. Sada smo naviknuti na velike rezultate, ljudi znaju da će biti urađeno ono što je obećano - rekao je Vučić.

